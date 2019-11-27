Американский завод Филева в декабре начнет поставки бизнес-джетов

Epic Aircraft была создана в 2004 г. и разработала несколько моделей бизнес-джетов. Самолеты Epic LT (Epic E1000 – их доработанная версия) компания даже начала продавать как экспериментальную модель, без сертификации в FAA – американский регулятор это допускает. В 2009 г. компания подала на собственное банкротство с целью защититься от кредиторов и реструктурировать бизнес, в 2010 г. была продана с аукциона китайской госкомпании China Aviation Industry General Aircraft Co. Ltd за $4,3 млн. В 2012 г. Epic Aircraft купил Филев, сумма сделки не раскрывается.