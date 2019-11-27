Американский завод Филева в декабре начнет поставки бизнес-джетов
Компания Epic Aircraft (Бенд, штат Орегон) планирует поставить первый бизнес-джет Epic E1000 в декабре этого года, рассказал ее владелец Владислав Филев, председатель совета директоров и совладелец S7 Group.
Е1000 – однодвигательный турбовинтовой композитный самолет, рассчитанный на перевозку шести пассажиров (с учетом кресла второго пилота – семи). Его длина – 10,5 м, размах крыльев – 12,9 м, его максимальная скорость – 600 км/ч, крейсерская – 490 км/ч, дальность полета на максимальной скорости – 2600 км, на крейсерской – 3000 км, говорится на сайте Epic Aircraft. Стоимость самолета – $3,25 млн, рассказал Филев.
Это собственная разработка Epic Aircraft, которую, по сообщениям американских СМИ, в 2012 г. купил холдинг S7 Technics, входящий в S7 Group. Филев уточнил, что сейчас Epic Aircraft принадлежит ему лично.
Федеральная авиационная администрация США (FAA) 6 ноября выдала Epic Aircraft сертификат типа на Е1000. Это подтверждает возможность безопасной эксплуатации модели. «Получение сертификата типа – это достижение жизни! Я невероятно горд, что мы добились этого», – рассказал Филев.
По его словам, портфель заказов на Е1000 составляет 90 штук, завод в Орегоне рассчитан на выпуск 50 самолетов в год, но на такой показатель выйдет не сразу. США – крупнейший рынок частных самолетов, на эту страну приходится 75% всех частных самолетов планеты, рассказал Филев. В США, по его словам, примерно 220 000 частных самолетов, около 650 000 пилотов и 30 000 аэродромов. В России, для сравнения, 350 аэродромов и около 1000 частных лайнеров.
Тем не менее второй авиазавод Филев планирует построить в России. В 2018 г. S7 Group и правительство Московской области сообщили, что S7 вложит 13 млрд руб. в строительство завода в Торбееве рядом с принадлежащим ей аэродромом. Завод будет выпускать реактивные композитные бизнес-джеты Epic Victory – также разработку Epic Aircraft, но она пока не сертифицирована.
Сейчас S7 рассматривает возможность на российском заводе сначала организовать выпуск пассажирских турбовинтовых самолетов для малой авиации на замену Ан-2 – эти легендарные советские самолеты, прозванные «кукурузниками», построенные более 40 лет назад, до сих пор возят пассажиров на местных линиях. «Строительство завода начнется в следующем году, мы в ближайшее время примем решение, на производство какой модели – бизнес-джета или самолета малой авиации – он будет рассчитан», – рассказал Филев.
Е1000 будет конкурировать с такими однодвигательными турбопропами, как американский Piper M600, французский Daher TBM 930 и швейцарская Pilatus PC-12 NG, говорится на сайте Epic Aircraft. «Заявленная цена Е1000 выглядит очень конкурентоспособной, Pilatus PC-12 NG, например, стоит около $4,4 млн – это огромная разница. США – крупнейший рынок личных самолетов, и продать 90 турбопропов там можно. Дальнейший успех модели будет зависеть от ее технических качеств, от того, выдерживаются ли при эксплуатации заявленные характеристики», – говорит партнер компании Jet24 Павел Захаров.
Epic Aircraft была создана в 2004 г. и разработала несколько моделей бизнес-джетов. Самолеты Epic LT (Epic E1000 – их доработанная версия) компания даже начала продавать как экспериментальную модель, без сертификации в FAA – американский регулятор это допускает. В 2009 г. компания подала на собственное банкротство с целью защититься от кредиторов и реструктурировать бизнес, в 2010 г. была продана с аукциона китайской госкомпании China Aviation Industry General Aircraft Co. Ltd за $4,3 млн. В 2012 г. Epic Aircraft купил Филев, сумма сделки не раскрывается.
«Сертификация типа в FAA – очень сложный процесс, это действительно серьезное достижение. Это открывает перед моделью совершенно новые коммерческие перспективы. Epic Aircraft еще до банкротства продала около 40 несертифицированных самолетов, такие самолеты имеют статус kit planes (самодельный самолет. – «Ведомости») и покупаются на страх и риск клиента. На kit planes нельзя осуществлять коммерческие перевозки, условия его страхования совсем другие», – говорит гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак.
S7 – крупнейший частный и второй после «Аэрофлота» авиационный холдинг, в январе – октябре перевез 15,4 млн пассажиров. Принадлежит холдинг семье Владислава Филева.