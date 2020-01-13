«Медси» Владимира Евтушенкова приобрела первую клинику за два года
Входящая в АФК «Система» сеть клиник «Медси» стала владельцем ООО «Клиника на Петроградской стороне», которому принадлежит одноименное медицинское учреждение на ул. Академика Павлова в Санкт-Петербурге. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «Медси».
«Медси» – крупнейшая в России сеть частных клиник. В нее входит 38 клиник в Москве, Московской области и регионах России. Выручка «Медси» за 9 месяцев 2019 г. составила 16,1 млрд руб.
Купленная клиника будет работать под брендом «Медси», рассказывает представитель последней. Санкт-Петербург для «Медси» – один из приоритетных городов, покупка клиники там – часть стратегии развития компании, которая предполагает к 2023 г. удвоение количества медицинских учреждений, говорит президент сети Елена Брусилова.