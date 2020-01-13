«Медси» Владимира Евтушенкова приобрела первую клинику за два года

Купленная клиника будет работать под брендом «Медси», рассказывает представитель последней. Санкт-Петербург для «Медси» – один из приоритетных городов, покупка клиники там – часть стратегии развития компании, которая предполагает к 2023 г. удвоение количества медицинских учреждений, говорит президент сети Елена Брусилова.