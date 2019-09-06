Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4893 от 06.09.2019 под заголовком: «Медси» собирается лечить чужими руками

Крупнейшая сеть частных клиник запустила франшизу

Группа «Медси» хочет стать лидером по числу регионов присутствия

Крупнейшая в России сеть частных клиник «Медси» с сентября 2019 г. запустила франчайзинговую программу, ее цель – вывести «Медси» в лидеры рынка не только по выручке, но и по числу регионов присутствия. Об этом «Ведомостям» рассказала директор по коммерческой деятельности и маркетингу «Медси» Алла Канунникова.

За пять лет «Медси» планирует открыть по франшизе около 20 клиник как в нынешних городах присутствия группы, так и в новых – с населением от 300 000 человек.

Группа «Медси» входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова. В 2018 г. она вернула лидерство среди частных медицинских клиник: выручка «Медси» выросла в 1,5 раза и достигла 17,7 млрд руб.

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