Крупнейшая сеть частных клиник запустила франшизу

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













«Медси» в отличие от конкурентов не боится распространять бренд по франшизе Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейшая в России сеть частных клиник «Медси» с сентября 2019 г. запустила франчайзинговую программу, ее цель – вывести «Медси» в лидеры рынка не только по выручке, но и по числу регионов присутствия. Об этом «Ведомостям» рассказала директор по коммерческой деятельности и маркетингу «Медси» Алла Канунникова.

За пять лет «Медси» планирует открыть по франшизе около 20 клиник как в нынешних городах присутствия группы, так и в новых – с населением от 300 000 человек.

Группа «Медси» входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова. В 2018 г. она вернула лидерство среди частных медицинских клиник: выручка «Медси» выросла в 1,5 раза и достигла 17,7 млрд руб.