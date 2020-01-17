Крупнейший рынок мира открылся для российской говядины

Говядину Россия в Китай никогда не поставляла, на сложные переговоры с китайской стороной ушло около семи лет, напоминает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Для российских производителей это возможность нарастить экспорт, увеличить рентабельность за счет продажи отдельных частей по более привлекательной цене, считает он. Китай активно наращивает закупки говядины по всему миру. Культура потребления говядины, в том числе и премиальной, там активно развивается по мере того, как население богатеет. Кроме того, сейчас в Китае из-за гибели большой части поголовья свиней в результате АЧС сложился дефицит самого популярного мяса – свинины, и его оптовая цена выросла вдвое до $6–8 за 1 кг. Поэтому говядина все чаще становится альтернативой свинине. Импорт говядины в Китай в 2019 г. вырос на 60% до 1,7 млн т, это самый высокий рост за всю историю, говорит Юшин.