Крупнейший рынок мира открылся для российской говядины
Россельхознадзор получил письмо главного таможенного управления (ГТУ) Китая, в котором сообщается о согласовании сертификата и протокола проверки, карантина и ветеринарных санитарных требований к говядине, экспортируемой из России в КНР, сообщило российское ведомство. Китайская сторона аттестовала два российских предприятия для поставок говядины – «Заречное» и Брянскую мясную компанию (входит в «Мираторг»), уточнила «Ведомостям» советник руководителя службы Юлия Мелано. Поставки возможны с 17 января 2020 г., уточняет Россельхознадзор. Телефон ГТУ Китая в пятницу вечером не отвечал.
Открытие китайского рынка для российской говядины – важное событие, поскольку это крупный потребитель мяса и там есть спрос на премиальную говядину, говорит гендиректор Prime Foods (официальный дистрибутор «Заречного») Андрей Ниценко. Компания скоро начнет искать партнеров в Китае для поставок своей продукции. Российское мясо будет востребовано, поскольку у российских производителей есть уникальное предложение – премиальная говядина, тогда как поставщики из Южной Америки поставляют более массовую и недорогую продукцию. Российское мясо вполне сможет конкурировать на китайском рынке с американскими и австралийскими поставщиками. Представитель «Мираторга» отказался от комментариев.
Китай – крупнейший в мире потребитель мяса, однако долгие годы не допускал российскую продукцию на свой рынок. В ноябре 2018 г. страны договорились о взаимных поставках мяса птицы, а свинина все еще остается под запретом.
Говядину Россия в Китай никогда не поставляла, на сложные переговоры с китайской стороной ушло около семи лет, напоминает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Для российских производителей это возможность нарастить экспорт, увеличить рентабельность за счет продажи отдельных частей по более привлекательной цене, считает он. Китай активно наращивает закупки говядины по всему миру. Культура потребления говядины, в том числе и премиальной, там активно развивается по мере того, как население богатеет. Кроме того, сейчас в Китае из-за гибели большой части поголовья свиней в результате АЧС сложился дефицит самого популярного мяса – свинины, и его оптовая цена выросла вдвое до $6–8 за 1 кг. Поэтому говядина все чаще становится альтернативой свинине. Импорт говядины в Китай в 2019 г. вырос на 60% до 1,7 млн т, это самый высокий рост за всю историю, говорит Юшин.
В России производство говядины стагнирует – в 2019 г. оно осталось практически на уровне 2018 г. и составило около 1,62 млн т в убойном весе, рассказывает Юшин. При этом импорт составил 370 000 т, а экспорт – 9000 т. Основные покупатели российской говядины – Вьетнам, Белоруссия, Казахстан и др., рассказывает он. На китайском рынке может быть востребовано как недорогое бескостное мясо, так и премиальная говядина, считает Юшин. Говядина в России стоит сравнительно недорого, а при поставках на экспорт в Китай российские производители могут больше заработать, добавляет он.
Майский указ президента Владимира Путина требует наращивать экспорт сельхозпродукции: он должен вырасти более чем в 2 раза – до $45 млрд в 2024 г. Экспорт мясной и молочной продукции к тому времени должен вырасти втрое – до $2,8 млрд по сравнению с показателем 2018 г., согласно паспорту федерального проекта «Экспорт АПК». Основным же экспортным товаром останется зерно – на него будет приходиться более четверти экспорта. В 2019 г. Россия экспортировала сельхозпродукции более чем на $25 млрд, сообщил в пятницу замминистра сельского хозяйства Сергей Левин.