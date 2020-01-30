Delivery Club запустил быструю доставку продуктов в Санкт-Петербурге
Сервисы стараются захватить новые рынки
Delivery Club запустил 30 января быструю доставку продуктов питания и товаров повседневного спроса в Санкт-Петербурге. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Delivery Club.
В декабре 2019 г. Delivery Club уже запустил аналогичную услугу в Москве в партнерстве с сервисом экспресс-доставки «Быстроном». В Петербурге партнер – сервис «Самокат», сообщили представители Delivery Club и «Самоката».
Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области