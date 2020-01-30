Бизнес

Delivery Club запустил быструю доставку продуктов в Санкт-Петербурге

Сервисы стараются захватить новые рынки
Ксения Вирченко
Партнер Delivery Club в Санкт-Петербурге – сервис «Самокат» /Максим Стулов / Ведомости

Delivery Club запустил 30 января быструю доставку продуктов питания и товаров повседневного спроса в Санкт-Петербурге. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Delivery Club. 

В декабре 2019 г. Delivery Club уже запустил аналогичную услугу в Москве в партнерстве с сервисом экспресс-доставки «Быстроном». В Петербурге партнер – сервис «Самокат», сообщили представители Delivery Club и «Самоката».

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