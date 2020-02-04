«Жуковский» хочет всерьез конкурировать с московскими аэропортами в грузоперевозках

Компания «Жиа карго» (50,1% у компании «Рампорт аэро», которой принадлежит аэропорт «Жуковский») в конце декабря ввела в эксплуатацию грузовой терминал в «Жуковском» площадью 9200 кв. м и мощностью 100 000 т грузов в год, рассказал «Ведомостям» гендиректор «Жиа карго» Евгений Солодилин. Сейчас компания достраивает и во II квартале запустит перрон для стоянки грузовых самолетов площадью 90 000 кв. м, на нем смогут одновременно разместиться четыре широкофюзеляжных лайнера типа Boeing 747 или шесть узкофюзеляжных типа Airbus 320 / Boeing 737-800. Инвестиции в терминал и перрон составили около $35 млн, рассказал Солодилин, это собственные и заемные средства.