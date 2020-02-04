«Жуковский» хочет всерьез конкурировать с московскими аэропортами в грузоперевозках
Компания «Жиа карго» (50,1% у компании «Рампорт аэро», которой принадлежит аэропорт «Жуковский») в конце декабря ввела в эксплуатацию грузовой терминал в «Жуковском» площадью 9200 кв. м и мощностью 100 000 т грузов в год, рассказал «Ведомостям» гендиректор «Жиа карго» Евгений Солодилин. Сейчас компания достраивает и во II квартале запустит перрон для стоянки грузовых самолетов площадью 90 000 кв. м, на нем смогут одновременно разместиться четыре широкофюзеляжных лайнера типа Boeing 747 или шесть узкофюзеляжных типа Airbus 320 / Boeing 737-800. Инвестиции в терминал и перрон составили около $35 млн, рассказал Солодилин, это собственные и заемные средства.
Для сравнения, мощность грузового терминала «Москва карго» «Шереметьево» – 380 000 т, «Домодедово» – 200 000 т в год.
Четвертый московский аэропорт «Жуковский» открылся в 2016 г., инвестиции в пассажирский терминал составили $20 млн. Грузовой терминал строился с 2017 г. и открыть его предполагалось еще в конце 2018 г. «Быстрый рост грузопотока и прогнозы роста привели к пониманию, что терминал и перрон надо вводить синхронно, поэтому сроки были скорректированы», – объяснил Солодилин.
До запуска терминала «Жиа карго» обрабатывала грузы в имеющемся на территории аэропорта небольшом ангаре, в 2019 г. было обработано 7000 т, рассказал Солодилин. Планы на этот год – 12 000 т, а на полную мощность терминал может выйти в 2025 г., добавил он.
1,32 млн
пассажиров принял «Жуковский» в 2019 г., рассказал первый заместитель гендиректора компании «Рампорт аэро» (владеет аэропортом) Евгений Солодилин, рост к 2018 г. составил 14%. 76% всех пассажиров обеспечили «Уральские авиалинии», 14% – белорусская «Белавиа», которая дважды в сутки летает из «Жуковского» в Минск
С грузопотоком в 100 000 т «Жуковский» стал бы равноценным московским аэропортам игроком рынка. Суммарный грузовой трафик «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» сократился в 2019 г. на 1,6% до 485 000 т, по данным Росавиации. Показатель смогло увеличить только «Шереметьево», остальные аэропорты их снизили. «Операционные результаты в этом сегменте отражают как общую тенденцию на мировом рынке, так и динамику грузовых перевозчиков», – объясняет представитель «Домодедово». Российские авиакомпании в целом снизили грузоперевозки на 2,4% до 1,15 млн т.
У «Жиа карго» есть множество преимуществ, говорит Солодилин: близость грузового терминала и перрона к взлетно-посадочной полосе, нахождение всех государственных контролирующих органов на территории склада. В «Жуковский» уже летают почти все российские грузовые перевозчики, в ближайшее время Skygates Airlines должна до 80% своих операций перенести в «Жуковский», добавил он. Связаться с официальным представителем компании не удалось.
Skygates имеет в парке два грузовых Boeing 747 и в 2019 г. стала второй крупнейшей грузовой авиакомпанией в России. Сейчас она летает в основном из «Шереметьево». Skygates Airlines принадлежит компании Greenway International азербайджанского предпринимателя Араза Мехдиева. Greenway International также принадлежит 16,9% в «Жиа карго», еще 33% – у азербайджанской VIP Aviation Services Company, рассказал Солодилин.
«Переход в «Жуковский» запланирован, рассчитываем, что этот аэропорт предоставит значительно более низкие расценки на обслуживание судов», – говорит сотрудник Skygates. В этом году авиакомпания ожидает получить третий грузовой Boeing 747, но значительного роста грузопотока не будет, так как с его приходом имеющиеся суда уйдут на техническое обслуживание, добавил собеседник.
«Для развития бизнеса важно присутствие в аэропорте крупного базового перевозчика, в «Шереметьево» это «Аэрофлот» и грузовая авиакомпания AirBridgeCargo, в «Жуковский» же летают авиакомпании с незначительным объемом грузовых перевозок», – говорит представитель «Шереметьево». Импортеры, работающие с «Шереметьево», исторически тяготеют к северу Москвы, где сосредоточена деловая активность и соответствующая логистическая инфраструктура, для них «Жуковский» территориально сильно удален, добавил он.
Представитель «Внуково» на запрос «Ведомостей» не ответил.
«Планы «Жуковского» очень амбициозны, а на падающем мировом рынке авиационных грузоперевозок реальных предпосылок для их выполнения не видно. Российского рынка в том смысле, когда перевозимый груз направляется в Россию, по сути, не существует из-за неразвитости экономики. Грузопоток российских перевозчиков в значительной степени транзитный», – считает гендиректор Infomost Борис Рыбак.