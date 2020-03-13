«Аэрофлот» отложил создание своего первого регионального хаба из-за коронавируса

Полеты из Красноярска должны были начаться в конце марта. В конце 2019 г. «Аэрофлот» даже начал продажу билетов на рейсы из Красноярска в Сочи, Иркутск, Омск, Новосибирск, Симферополь, Екатеринбург и Томск. В этом году началась продажа билетов из Красноярска в Якутск. В Красноярске «Аэрофлот» планирует забазировать несколько своих самолетов Boeing 737-800 и SSJ100.