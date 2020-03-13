«Аэрофлот» отложил создание своего первого регионального хаба из-за коронавируса
С учетом сложной эпидемиологической обстановки «Аэрофлот» и международный аэропорт Красноярска приняли решение перенести открытие хаба, рассказала пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова.
«Мы планируем провести официальное открытие в июне 2020 г., в связи с переносом будут внесены изменения в расписание полетов из аэропорта Красноярска», – рассказала Спивакова.
Полеты из Красноярска должны были начаться в конце марта. В конце 2019 г. «Аэрофлот» даже начал продажу билетов на рейсы из Красноярска в Сочи, Иркутск, Омск, Новосибирск, Симферополь, Екатеринбург и Томск. В этом году началась продажа билетов из Красноярска в Якутск. В Красноярске «Аэрофлот» планирует забазировать несколько своих самолетов Boeing 737-800 и SSJ100.
Это первый случай, когда российская авиакомпания корректирует свои полеты внутри России из за коронавируса. Ранее эпидемия влияла только на международные рейсы. С конца января крупнейшие перевозчики по решению правительства прекращали полеты в Китай и Южную Корею, «Победа», Utair и Уральские авиалинии отменяли полеты в Италию и Германию.
Правительство России с 13 января запретило летать почти во все города Италии, Германии, Франции и Испании, за исключением Рима, Берлина, Мюнхена, Франкфурта, Парижа, Мадрида и Барселоны – в эти семь городов можно летать только из терминала F аэропорта «Шереметьево». То есть, по сути, только «Аэрофлоту».