Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

«Роснефть» упростит выкуп акций из-за падения цены на нефть

Компания готова потратить на свои акции до $2 млрд
Елена Вавина
Андрей Гордеев / Ведомости

18 марта совет директоров «Роснефти» внес изменения в программу приобретения акций, упрощающие выкуп бумаг. Причина – волатильность на рынках нефти.

«Данная корректировка осуществляется с целью приведения программы в соответствие с текущей рыночной конъюнктурой и не затрагивает других параметров выкупа, одобренных ранее советом директоров компании, – поясняется в сообщении компании. – Сроки и объемы программы приобретения акций остаются без изменений».

20 марта Банк России сообщил, что подготовил предложения по изменению корпоративного законодательства и, в частности, планирует разрешить компаниям проводить в 2020 г. обратный выкуп акций по упрощенной процедуре.

«Ведомости» ожидают пояснения от представителя компании. 

«Роснефть» одобрила первую в своей истории программу выкупа акций в августе 2018 г., но до сих пор ею не воспользовалась. Всего компания планировала выкупить до 340 млн обыкновенных акций (это 3,2% акций или 10,4% – в свободном обращении) до конца 2020 г. Но «точное количество приобретаемых бумаг будет зависеть от динамики котировок акций и рыночной конъюнктуры в течение периода реализации программы», уточняла компанию. На выкуп акций она готова была потратить до $2 млрд. Акции будут скупаться только на открытом рынке, погасить их или использовать для других целей, компания решит по завершении программы. Финансировать программу она намерена за счет органического свободного денежного потока и продажи непрофильных активов.

«Покупка акций на открытом рынке в период резкого снижения котировок создает привлекательные возможности для повышения акционерной стоимости «Роснефти», – говорится в сообщении компании. 

Нефть дешевеет с начала 2020 г. из-за распространения коронавируса, последовавшего снижения спроса на сырье, разрыва сделки ОПЕК+. 

23 марта цена Brent на Лондонской межконтинентальной бирже упала ниже $25 за баррель, к 12.00 мск выросла до $25,7. Несмотря на новость о выкупе, акции «Роснефти» в понедельник дешевеют: по состоянию на 12.00 мск падение составило почти 7% до 2,84 трлн руб. С начала года капитализация компании упала на 40%.

«Роснефть» посылает психологический сигнал для рынка, решив, что наступает выгодный момент для выкупа акций, так как цены на нефть близки к «дну» и вряд ли надолго упадут ниже себестоимости основных производителей, считает старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов. 

Рынок видит, что последние дни котировки компании стремительно падают, поэтому упрощенный выкуп бумаг без внесения изменений в саму программу – очень слабое утешение для рынка, считает аналитик «Алор брокера» Алексей Антонов: «Упрощение процедуры выкупа – это хорошо, но главное – это абсолютный объем денег, направляемых на выкуп. По сравнению с пятницей акции «Роснефти» просели на 6,6% – это иллюстрирует восприятие инвесторами программы выкупа».

«Роснефть» могла снять ограничения по цене сделок, предполагает партнер юридической компании «Нафко» Павел Иккерт. Он отметил, что цена акций фиксируется советом директоров и должна определяться их рыночной стоимостью. По общему правилу эмитент стремится выкупить акции по выгодной ему цене, а акционеры – продать не ниже рынка и с учетом возможного роста их стоимости, говорит Иккерт. В обычной ситуации программа выкупа корректируется с учетом изменений стоимости актива, рассуждает он: «Роснефть» же, указывая на отказ от изменения стоимости программы и других ключевых параметров, судя по всему, указывает на то, что готова выкупать акции по цене выше рынка, повышая таким образом их привлекательность».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её