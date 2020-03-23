«Роснефть» упростит выкуп акций из-за падения цены на нефть
18 марта совет директоров «Роснефти» внес изменения в программу приобретения акций, упрощающие выкуп бумаг. Причина – волатильность на рынках нефти.
«Данная корректировка осуществляется с целью приведения программы в соответствие с текущей рыночной конъюнктурой и не затрагивает других параметров выкупа, одобренных ранее советом директоров компании, – поясняется в сообщении компании. – Сроки и объемы программы приобретения акций остаются без изменений».
20 марта Банк России сообщил, что подготовил предложения по изменению корпоративного законодательства и, в частности, планирует разрешить компаниям проводить в 2020 г. обратный выкуп акций по упрощенной процедуре.
«Ведомости» ожидают пояснения от представителя компании.
«Роснефть» одобрила первую в своей истории программу выкупа акций в августе 2018 г., но до сих пор ею не воспользовалась. Всего компания планировала выкупить до 340 млн обыкновенных акций (это 3,2% акций или 10,4% – в свободном обращении) до конца 2020 г. Но «точное количество приобретаемых бумаг будет зависеть от динамики котировок акций и рыночной конъюнктуры в течение периода реализации программы», уточняла компанию. На выкуп акций она готова была потратить до $2 млрд. Акции будут скупаться только на открытом рынке, погасить их или использовать для других целей, компания решит по завершении программы. Финансировать программу она намерена за счет органического свободного денежного потока и продажи непрофильных активов.
«Покупка акций на открытом рынке в период резкого снижения котировок создает привлекательные возможности для повышения акционерной стоимости «Роснефти», – говорится в сообщении компании.
Нефть дешевеет с начала 2020 г. из-за распространения коронавируса, последовавшего снижения спроса на сырье, разрыва сделки ОПЕК+.
23 марта цена Brent на Лондонской межконтинентальной бирже упала ниже $25 за баррель, к 12.00 мск выросла до $25,7. Несмотря на новость о выкупе, акции «Роснефти» в понедельник дешевеют: по состоянию на 12.00 мск падение составило почти 7% до 2,84 трлн руб. С начала года капитализация компании упала на 40%.
Рынок видит, что последние дни котировки компании стремительно падают, поэтому упрощенный выкуп бумаг без внесения изменений в саму программу – очень слабое утешение для рынка, считает аналитик «Алор брокера» Алексей Антонов: «Упрощение процедуры выкупа – это хорошо, но главное – это абсолютный объем денег, направляемых на выкуп. По сравнению с пятницей акции «Роснефти» просели на 6,6% – это иллюстрирует восприятие инвесторами программы выкупа».
«Роснефть» могла снять ограничения по цене сделок, предполагает партнер юридической компании «Нафко» Павел Иккерт. Он отметил, что цена акций фиксируется советом директоров и должна определяться их рыночной стоимостью. По общему правилу эмитент стремится выкупить акции по выгодной ему цене, а акционеры – продать не ниже рынка и с учетом возможного роста их стоимости, говорит Иккерт. В обычной ситуации программа выкупа корректируется с учетом изменений стоимости актива, рассуждает он: «Роснефть» же, указывая на отказ от изменения стоимости программы и других ключевых параметров, судя по всему, указывает на то, что готова выкупать акции по цене выше рынка, повышая таким образом их привлекательность».