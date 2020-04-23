Крупный продавец мебели и товаров для дома Hoff запустил маркетплейс

Один из крупнейших продавцов мебели и товаров для дома в России, Hoff, запустил маркетплейс, рассказал вице-президент компании Михаил Кучмент. До сих пор Hoff торговал через собственные онлайн- и офлайн-магазины, а также другие маркетплейсы, например, goods.ru.