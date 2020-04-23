Крупный продавец мебели и товаров для дома Hoff запустил маркетплейс

Крупный продавец мебели и товаров для дома Hoff запустил маркетплейсЭтот проект поможет компании существенно расширить свой ассортимент
Один из крупнейших продавцов мебели и товаров для дома в России, Hoff, запустил маркетплейс, рассказал вице-президент компании Михаил Кучмент. До сих пор Hoff торговал через собственные онлайн- и офлайн-магазины, а также другие маркетплейсы, например, goods.ru.
В полную силу, по словам Кучмента, маркетплейс начнет работать в мае. Компания уже подписала первый договор с новым поставщиком – продавцом мебели Silva. До этого планировалась запустить проект на несколько недель позже, но сроки пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.
Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам