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Онлайн-магазины не спешат возвращать докоронавирусные условия доставки

Весной многие резко подняли сумму минимального заказа
Ксения Вирченко
РИА Новости

Онлайн-магазины пока не собираются отменять минимальную сумму заказа или возвращать ее на уровень до коронавируса. Весной ряд крупных компаний меняли условия курьерской доставки, чтобы справиться с высоким спросом из-за распространения коронавируса. 

В начале режима самоизоляции крупнейший российский онлайн-продавец – Wildberries, по словам его представителя, столкнулся с резким ростом спроса на курьерскую доставку – более чем в 3 раза. Компания была вынуждена быстро расширить штат курьеров и ввести минимальную сумму заказа – она доходила до 1500–2000 руб. в пиковые периоды. В конце мая минимальная сумма заказа при доставке курьером снизилась до 700 руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных