Онлайн-магазины не спешат возвращать докоронавирусные условия доставки

В начале режима самоизоляции крупнейший российский онлайн-продавец – Wildberries, по словам его представителя, столкнулся с резким ростом спроса на курьерскую доставку – более чем в 3 раза. Компания была вынуждена быстро расширить штат курьеров и ввести минимальную сумму заказа – она доходила до 1500–2000 руб. в пиковые периоды. В конце мая минимальная сумма заказа при доставке курьером снизилась до 700 руб.