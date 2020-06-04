Онлайн-магазины не спешат возвращать докоронавирусные условия доставки

Онлайн-магазины не спешат возвращать докоронавирусные условия доставкиВесной многие резко подняли сумму минимального заказа
Онлайн-магазины пока не собираются отменять минимальную сумму заказа или возвращать ее на уровень до коронавируса. Весной ряд крупных компаний меняли условия курьерской доставки, чтобы справиться с высоким спросом из-за распространения коронавируса.
В начале режима самоизоляции крупнейший российский онлайн-продавец – Wildberries, по словам его представителя, столкнулся с резким ростом спроса на курьерскую доставку – более чем в 3 раза. Компания была вынуждена быстро расширить штат курьеров и ввести минимальную сумму заказа – она доходила до 1500–2000 руб. в пиковые периоды. В конце мая минимальная сумма заказа при доставке курьером снизилась до 700 руб.
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