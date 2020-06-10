Прекращены поставки сырья на одно из крупных предприятий UC Rusal

UC Rusal – третий по величине производитель алюминия в мире. Владеет всеми предприятиями алюминиевой промышленности в России, а также рядом заводов за рубежом. Ранее контролировалась Олегом Дерипаской через компанию En+. По соглашению с минфином США о снятии санкций с En+ и UC Rusal с прошлого года большинство голосов в первой компании принадлежит независимым трасти – 37,68%. 35% – у Дерипаски, 10,55% – у швейцарского трейдера Glencore, 9,73% – у портфельных инвесторов и 7,04% – у председателя совета директоров En+ лорда Баркера.