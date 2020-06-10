Прекращены поставки сырья на одно из крупных предприятий UC Rusal

Прекращены поставки сырья на одно из крупных предприятий UC RusalИз-за аварии на железной дороге прекращено снабжение Ачинского глиноземного комбината
Прекращены поставки сырья на входящий в UC Rusal Ачинский глиноземный комбинат, сообщила компания. Это произошло из-за разрушения насыпи железнодорожного полотна на участке пути Ачинск-2 (где расположен АГК) – Назарово Красноярской железной дороги. ЧП произошло еще три дня назад – 7 июня. Остатки сырья на предприятии близки к критическому минимуму. На сколько их хватит, представитель компании не говорит.
UC Rusal – третий по величине производитель алюминия в мире. Владеет всеми предприятиями алюминиевой промышленности в России, а также рядом заводов за рубежом. Ранее контролировалась Олегом Дерипаской через компанию En+. По соглашению с минфином США о снятии санкций с En+ и UC Rusal с прошлого года большинство голосов в первой компании принадлежит независимым трасти – 37,68%. 35% – у Дерипаски, 10,55% – у швейцарского трейдера Glencore, 9,73% – у портфельных инвесторов и 7,04% – у председателя совета директоров En+ лорда Баркера.
Предприятие в Ачинске – крупнейший глиноземный комбинат в России, выпускает сырье для выплавки алюминия. В общем объеме производства глинозема предприятиями UC Rusal на завод в Ачинске приходится 10%. Продукцию АГК потребляет второй по величине алюминиевый завод России – Красноярский мощностью более 1 млн т металла в год. На АГК приходится около 40% потребности предприятия в сырье. Как правило, для производства глинозема используются бокситы. Но АГК работает по уникальной технологии. Его сырьевой базой является Кия-Шалтырьское нефелиновое месторождение.
Почти весь алюминий UC Rusal производит в России. Большую же часть сырья компания производит на своих зарубежных предприятиях, так как в России нет существенных запасов бокситов.
UC Rusal ведет переговоры с РЖД для поиска объездных маршрутов. Сколько времени потребуется на ремонт путей, в сообщении компании не говорится. Однако после восстановления железной дороги UC Rusal рассчитывает получить приоритетный пропуск для своих грузов, чтобы восполнить запасы комбината. Есть ли риск остановки производства, представитель UC Rusal не говорит. Вопрос же о сроках ремонта он переадресовал в РЖД.
РЖД уже перенаправила грузопоток на объездной маршрут через Абакан и Красноярск, говорит ее представитель. Первая отправка была организована 9 июня.
Кратчайший путь по железной дороге от Кия-Шалтырского рудника до АГК составляет 258 км. Составы по нему идут сутки. Длина объездного пути, по которому сейчас организованы поставки, составляет 1300 км. А составы по нему могут идти до семи дней, следует из данных сайта glogist.ru.
Запасов сырья на Ачинском комбинате достаточно для обеспечения производства на ближайшие 5–7 дней, уверяет представитель РЖД. Когда движение по участку будет восстановлено, он не говорит. Лишь подчеркивает, что для этого делается все возможное.
Восстановление железнодорожных путей активно ведется с 7 июня и есть шансы восстановить движение до 14 июня, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
При падении запасов руды ниже трехдневного уровня завод встает на принудительную консервацию, иначе могут быть нарушены технологические процессы, говорит старший директор АКРА Максим Худалов.
На операционных результатах всей UC Rusal эта авария не скажется, считает аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская. Глинозем с Ачинского комбината можно заменить сырьем с других предприятий, да и едва ли простой комбината продлится долго. Основной риск – возможная остановка производства, если не удастся наладить поставки сырья, считает эксперт. Глиноземный завод – предприятие непрерывного цикла, его перезапуск после простоя может обойтись дорого, говорит она.