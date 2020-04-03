UC Rusal заключит новый гигантский контракт с Glencore
Производитель алюминия продолжит продавать трейдеру более 40% своего металла
Один из крупнейших в мире производителей алюминия UC Rusal, ранее контролировавшийся Олегом Дерипаской, планирует заключить очередной долгосрочный контракт с швейцарским трейдером Glencore. Речь идет о поставке 6,873 млн т алюминия в 2020-2024 гг., сообщила компания. Ориентировочная сумма контракта – $16,3 млрд.
Договор обеспечивает компании значительные объемы реализации алюминия по рыночной цене, пояснил представитель UC Rusal. «Это позволит лучше управлять своим портфелем продукции с добавленной стоимостью и инвестициями, а также даст возможность расширить географию поставок и число клиентов», – добавил он.
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