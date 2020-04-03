UC Rusal заключит новый гигантский контракт с Glencore

Договор обеспечивает компании значительные объемы реализации алюминия по рыночной цене, пояснил представитель UC Rusal. «Это позволит лучше управлять своим портфелем продукции с добавленной стоимостью и инвестициями, а также даст возможность расширить географию поставок и число клиентов», – добавил он.