Владельцы «Детского мира» продадут еще 16% ритейлера

Владельцы «Детского мира» продадут еще 16% ритейлераСредства пойдут среди прочего на погашение долгов «Системы»
Владельцы «Детского мира» – АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) ‒ продадут приблизительно 118 млн акций, или около 16% компании «Детский мир», говорится в сообщении «Системы».
Сейчас доля АФК «Система» ‒ 33,4%, РКИФ – 7,6%, остальное – в свободном обращении. После сделки «Система» и РКИФ хотят сохранить не более 20,4% и 4,6% соответственно.
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