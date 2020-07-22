Железная руда обогнала золото по темпу роста цены

Рыночная стоимость железной руды, которая с 2010 г. определяется индексом Platts IODEX (сравнительная оценка спотовой цены на физически поставляемую железную руду, содержащую 62% железа, 2,25% глинозема, 4% кремнезема и 0,09% фосфора), превысила $112 за 1 т и вплотную приблизилась к рекордным значениям годичной давности в $120 за 1 т. Только за последний месяц руда подорожала на 9%, а с начала года рост составил 21%, тогда как золото прибавило в цене 19%. Как отмечает Forbes, себестоимость добычи железной руды у крупнейших добывающих компаний составляет $13 за 1 т, а значит, валовая рентабельность при нынешнем уровне цен превышает 700%.