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Железная руда обогнала золото по темпу роста цены

С начала года руда подорожала на 21%, а золото – на 19%
Илья Виноградов
Reuters

Рыночная стоимость железной руды, которая с 2010 г. определяется индексом Platts IODEX (сравнительная оценка спотовой цены на физически поставляемую железную руду, содержащую 62% железа, 2,25% глинозема, 4% кремнезема и 0,09% фосфора), превысила $112 за 1 т и вплотную приблизилась к рекордным значениям годичной давности в $120 за 1 т. Только за последний месяц руда подорожала на 9%, а с начала года рост составил 21%, тогда как золото прибавило в цене 19%. Как отмечает Forbes, себестоимость добычи железной руды у крупнейших добывающих компаний составляет $13 за 1 т, а значит, валовая рентабельность при нынешнем уровне цен превышает 700%.

Рынок железной руды обладает некоторыми отличительными особенностями, которые делают его привлекательным для вложений. Предложение сосредоточено в небольшом количестве стран мира (в первой пятерке по объемам добычи Австралия, Бразилия, Китай, Индия и Россия). Число добывающих компаний также мало. А мировой спрос диктуется одним игроком, главным потребителем железной руды и, соответственно, лидером в производстве стали – Китаем. Таким образом, на стоимости руды сказываются в основном только два вида событий: происшествия, из-за которых страдают объемы поставок (например, тропический циклон в Австралии весной 2019 г. или катастрофа на бразильском руднике «Брумадиньо» в январе 2019 г.), и колебания прогноза производства стали в Китае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных