Железная руда обогнала золото по темпу роста цены

Железная руда обогнала золото по темпу роста ценыС начала года руда подорожала на 21%, а золото – на 19%
Рыночная стоимость железной руды, которая с 2010 г. определяется индексом Platts IODEX (сравнительная оценка спотовой цены на физически поставляемую железную руду, содержащую 62% железа, 2,25% глинозема, 4% кремнезема и 0,09% фосфора), превысила $112 за 1 т и вплотную приблизилась к рекордным значениям годичной давности в $120 за 1 т. Только за последний месяц руда подорожала на 9%, а с начала года рост составил 21%, тогда как золото прибавило в цене 19%. Как отмечает Forbes, себестоимость добычи железной руды у крупнейших добывающих компаний составляет $13 за 1 т, а значит, валовая рентабельность при нынешнем уровне цен превышает 700%.
Рынок железной руды обладает некоторыми отличительными особенностями, которые делают его привлекательным для вложений. Предложение сосредоточено в небольшом количестве стран мира (в первой пятерке по объемам добычи Австралия, Бразилия, Китай, Индия и Россия). Число добывающих компаний также мало. А мировой спрос диктуется одним игроком, главным потребителем железной руды и, соответственно, лидером в производстве стали – Китаем. Таким образом, на стоимости руды сказываются в основном только два вида событий: происшествия, из-за которых страдают объемы поставок (например, тропический циклон в Австралии весной 2019 г. или катастрофа на бразильском руднике «Брумадиньо» в январе 2019 г.), и колебания прогноза производства стали в Китае.