«Роснефть» начала самостоятельное бурение в Карском море

Также в ходе встречи главы «Роснефти» с президентом обсуждался проект «Восток ойл». Сечин рассказал о ходе реализации проекта на Таймыре и подарил президенту стеклянную колбу с нефтью с Западно-Иркинского участка: «Сегодня с большой радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения, с потрясающими характеристиками: содержание серы – 0,02%». Проект «Роснефти» «Восток ойл» включает Лодочное, Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения. Ресурсный потенциал проекта «Восток ойл» составляет более 5 млрд т легкой малосернистой нефти, превосходящей по своим качествам нефть марки Brent. Потенциал поставки нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 г. в 25 млн т, в 2027 г. – 50 млн т и к 2030 г. – до 115 млн т. Реализация проекта даст дополнительно по 2% увеличения ВВП ежегодно.