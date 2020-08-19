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«Роснефть» начала самостоятельное бурение в Карском море

Ранее партнером компании выступала ExxonMobil
Светлана А. Петрова
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным продемонстрировал видеоролик о том, как ведется бурение /Пресс-служба президента России

До 2014 г. партнером «Роснефти» в этом проекте была американская ExxonMobil «Роснефть» в июле начала бурение в Карском море, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин 18 августа на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

В видеоматериалах к встрече сообщается, что Карское море – нефтегазовая провинция с ресурсами свыше 8 млрд т в нефтяном эквиваленте. На данный момент в районе Новой Земли «Роснефть» ведет бурение поисково-оценочных скважин Викуловской и Рагозинской на Восточно-Приновоземельских лицензионных участках 1 и 2, суммарные запасы которых – почти 2 млрд т нефти и 3,7 трлн куб. м газа.

Как пояснили «Ведомостям» в «Роснефти», в период с 2015 по 2020 г. «Роснефть» самостоятельно реализовала программу сейсморазведочных работ на Восточно-Приновоземельских лицензионных участках 1, 2 и 3. Для подготовки структур к поисково-разведочному бурению было проведена сейсморазведка 3D на площади более 7000 кв. км, включая 2600 кв. км на структуре Викуловская и 2800 кв. км на структуре Рагозинская. «Бурение проходит без инцидентов. Текущий забой скважины Западно-Рогозинская-1 составляет 2241 м, Викуловской – 1646 м», – подчеркнули в компании.

«Роснефть» и Exxon договорились о сотрудничестве в 2011 г. Компании подписали соглашение об освоении трех Восточно-Приновоземельских участков Карского моря. В 2014 г. компании открыли на структуре Университетская, расположенной на участке Восточно-Приновоземельский-1, месторождение «Победа» с запасами 130 млн т нефти и 422 млрд куб. м газа. Из-за санкций США ExxonMobil вынуждена была остановить работы по большинству проектов в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве с «Роснефтью».

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Также в ходе встречи главы «Роснефти» с президентом обсуждался проект «Восток ойл». Сечин рассказал о ходе реализации проекта на Таймыре и подарил президенту стеклянную колбу с нефтью с Западно-Иркинского участка: «Сегодня с большой радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения, с потрясающими характеристиками: содержание серы – 0,02%». Проект «Роснефти» «Восток ойл» включает Лодочное, Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения. Ресурсный потенциал проекта «Восток ойл» составляет более 5 млрд т легкой малосернистой нефти, превосходящей по своим качествам нефть марки Brent. Потенциал поставки нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 г. в 25 млн т, в 2027 г. – 50 млн т и к 2030 г. – до 115 млн т. Реализация проекта даст дополнительно по 2% увеличения ВВП ежегодно.

«Восток ойл» обеспечит значительную долю грузопотока по арктической транспортной магистрали. Свыше 100 млн т углеводородов в год, добываемых на месторождениях проекта, будут перевозиться танкерами ледового класса по Севморпути, эти суда уже строятся на дальневосточной судоверфи «Звезда». Реализация проекта предусматривает создание крупнейшего в арктической зоне морского порта, объектов энергогенерации, более 200 объектов нефтедобычи, свыше 2500 км магистральных и 7000 км внутрипромысловых трубопроводов, 15 опорных баз промыслов. Предусмотрено строительство до 10 вертодромов и трех аэродромов. Планируется создание ледокольного и транспортного флота – свыше 50 единиц.

Президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин отметил, что в 2014 г. новость об открытии нефтеносной провинции в Карском море стала одной из самых обсуждаемых в мировой нефтегазовой отрасли. «В 2014 г. «Роснефть» совместно с ExxonMobil открыла месторождение, однако затем американская компания вышла из проекта из-за известных обстоятельств. Тогда бытовало мнение, что проект не будет продолжен, так как «Роснефть» не справится с задачей. Сегодняшняя встреча опровергла эти ожидания», – сказал он «Ведомостям».

«Обоснование целесообразности такого проекта очень высокое, мы уже видим, что состоялся проект по разработке Ванкорского кластера, нужно продолжать реализацию таких перспективных проектов, – комментирует гендиректор компании «ИнфоТЭК-терминал» Рустам Танкаев. – Однако вопрос упирается в налогообложение. За последние пять лет наши министерства экономического блока умудрились так увеличить налоговую нагрузку на нефтегазовую отрасль, что она стала самой высокой в мире». По мнению Танкаева, снижение налогового бремени необходимо таким проектам для привлечения финансирования от банков и выведения их на уровень достаточной экономической целесообразности.

Первая нефть, полученная в результате бурения поисковой скважины в рамках проекта «Восток ойл», и начало поискового бурения в Карском море говорят о наличии у «Роснефти» долгосрочных стратегических проектов, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. «С учетом огромной ресурсной базы «Восток ойла» (5 млрд т легкой малосернистой нефти), а также ресурсов Карской нефтеносной провинции (2 млрд т нефти на двух участках) компания сможет существенно нарастить объем запасов и добычи в ближайшие годы, причем поставки будут вестись по премиальным ценам».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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