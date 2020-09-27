Авиакомпании недовольны приоритетом «Аэрофлота» в полетах за рубеж

Во вторую очередь открытых для авиасообщения стран попали Казахстан (только город Нур-Султан), Киргизия (Бишкек), Белоруссия (Минск) и Южная Корея (Сеул). Правительство разрешило рейсы в первые три города с 21 сентября, в Сеул – с 27 сентября. Немногим ранее, с 9 сентября, были разрешены рейсы в Египет (Каир), ОАЭ (Дубай) и на Мальдивы (Мале). Но количество полетов ограничено: в каждый из этих городов разрешено летать от одного до трех раз в неделю. До пандемии коронавируса во все эти города только «Аэрофлот» из Москвы летал минимум семь раз в неделю, плюс по всем направлениям (кроме Мале и Каира) летали и другие российские авиакомпании – из Москвы и других российских городов. Для полетов в каждый город авиакомпании ранее получали назначения от межведомственной комиссии при Минтрансе. Одной-трех частот в неделю на реализацию коммерческих прав всех перевозчиков не хватит.