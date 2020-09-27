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Авиакомпании недовольны приоритетом «Аэрофлота» в полетах за рубеж

Рейсы во многие открытые после пандемии страны разрешены только национальному перевозчику
Александр Воробьев Дарья Молоткова
Андрей Гордеев / Ведомости

Во вторую очередь открытых для авиасообщения стран попали Казахстан (только город Нур-Султан), Киргизия (Бишкек), Белоруссия (Минск) и Южная Корея (Сеул). Правительство разрешило рейсы в первые три города с 21 сентября, в Сеул – с 27 сентября. Немногим ранее, с 9 сентября, были разрешены рейсы в Египет (Каир), ОАЭ (Дубай) и на Мальдивы (Мале). Но количество полетов ограничено: в каждый из этих городов разрешено летать от одного до трех раз в неделю. До пандемии коронавируса во все эти города только «Аэрофлот» из Москвы летал минимум семь раз в неделю, плюс по всем направлениям (кроме Мале и Каира) летали и другие российские авиакомпании – из Москвы и других российских городов. Для полетов в каждый город авиакомпании ранее получали назначения от межведомственной комиссии при Минтрансе. Одной-трех частот в неделю на реализацию коммерческих прав всех перевозчиков не хватит.

«В ситуации, когда между пунктами на территории РФ и указанных стран более одного назначенного перевозчика, остается открытым вопрос, какая именно авиакомпания будет осуществлять полеты с разрешенной частотой», – говорится в письме президента авиакомпании Utair Павла Пермякова президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну. «Ведомости» ознакомились с отправленным 24 сентября письмом, его подлинность подтвердил человек, близкий к руководству АЭВТ, которая является ведущим российским отраслевым объединением авиакомпаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных