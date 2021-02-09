Минприроды просится на портал «Госуслуги»На проблемы с экологией можно будет жаловаться централизованно
Министерство предложило интегрировать свою информационную систему «Наша природа» с Единым порталом государственных и муниципальных услуг («Госуслуги»). В случае положительного решения вопроса на «Госуслугах» появится возможность жаловаться на загрязнение почвы и водоемов.
Минприроды просит включить ведомство в состав участников эксперимента по использованию Единого портала госуслуг, сказано в проекте постановления правительства России, разработанном министерством и опубликованном на сайте правовых актов. В эксперименте уже принимают участие министерства здравоохранения, просвещения и Фонд обязательного медицинского страхования.
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