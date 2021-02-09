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Минприроды просится на портал «Госуслуги»

На проблемы с экологией можно будет жаловаться централизованно
Татьяна Исакова
Минприроды может стать третьим органом исполнительной власти, внедряющим
платформу обратной связи для работы с обращениями граждан /Максим Стулов / Ведомости

Министерство предложило интегрировать свою информационную систему «Наша природа» с Единым порталом государственных и муниципальных услуг («Госуслуги»). В случае положительного решения вопроса на «Госуслугах» появится возможность жаловаться на загрязнение почвы и водоемов.

Минприроды просит включить ведомство в состав участников эксперимента по использованию Единого портала госуслуг, сказано в проекте постановления правительства России, разработанном министерством и опубликованном на сайте правовых актов. В эксперименте уже принимают участие министерства здравоохранения, просвещения и Фонд обязательного медицинского страхования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных