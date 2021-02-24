Немецкий партнер «Газпрома» выразил уверенность в достройке «Северного потока — 2»Ранее компания сообщила о завершении финансирования проекта
Европейские потребители газа заинтересованы в реализации проекта «Северный поток — 2», поэтому инфраструктура газопровода будет достроена, заявил председатель правления компании Wintershall Dea Марио Мерен на ежегодной пресс-конференции.
«Что касается завершения строительства инфраструктуры, обеспечивающей очень конкурентоспособные и надёжные поставки газа в Европу, я надеюсь, я даже убеждён в том, что инфраструктура будет не только введена в строй, но и очень востребована. Добыча в Европе снижается, нам необходим импорт газа, иначе мы столкнёмся с дефицитом. Поэтому нам необходима эта инфраструктура», — подчеркнул Мерен.
По его словам, ввод мощностей «Северного потока — 2» необходим для диверсификации поставок природного газа на европейский рынок. Он отметил, что поставки СПГ не могут заменить трубопроводный газ, поступающий из РФ. Мерен подчеркнул, что Россия остается одним из ключевых партнеров компании.
Мерен подчеркнул, что экономические связи с Россией способствуют поддержанию контактов вне зависимости от состояния политических отношений. «Эта тесная и многолетняя связь переживет нынешние политические конфликты. Наша история говорит сама за себя: Россия снабжала Европу газом — даже в самые холодные времена «холодной войны» — без каких-либо условий и без перебоев», — отметил глава компании.
Он добавил, что несколько недель назад компания начала добычу газа на СП с «Газпромом» — «Ачим Девелопмент». «Мы ввели в эксплуатацию участок 4А Уренгойского месторождения. А в ближайшие месяцы мы начнем пусконаладочные работы на участке 5А», — сказал он.
Ранее Wintershall Dea сообщила в своем финансовом отчете о том, что завершила финансирование газопровода «Северный поток — 2» в размере 730 млн евро. «Выплаты компании по кредиту Nord Stream 2 AG составляют 730 млн евро и были завершены до пересмотра “Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) США. Дальнейшие выплаты не планируются», — говорится в документе.
Wintershall Dea GmbH — крупнейшая независимая компания Европы по добыче газа и нефти, является партнером «Газпрома» в Германии.
«Северный поток — 2»
Прокладываемый по дну Балтийского моря газопровод «Северный поток – 2» проходит через территории России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Точкой входа газопровода в море станет район Усть-Луги Ленинградской области, а выйдет он на берег в ФРГ в районе Грайфсвальда (недалеко от точки выхода действующего газопровода «Северный поток»). Оператором проекта является учрежденная «Газпромом» компания Nord Stream 2 AG, в финансировании также участвуют французская ENGIE, австрийская OMV, англо-голландская Royal Dutch Shell и немецкие Uniper и Wintershall. В 2017-м весть проект оценивался в 9,5 млрд евро, из них, по оценкам российского Института национальной энергетики, уже вложено более 5 млрд евро. Проектная мощность двух ниток «Северного потока – 2» составит 55 млрд куб. м газа в год. Завершить проект изначально планировалось в конце прошлого года. Проект призван увеличить объем поставок российского газа в Европу и снизить зависимость от транзита через территорию Украины.