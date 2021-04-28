ОДК продает комплекс завода авиадвигателей в Тушине

ОДК продает комплекс завода авиадвигателей в ТушинеНа территории могут построить новый ЖК или технопарк, говорит эксперт
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех») намерена продать участки и здания АО «Московское машиностроительное предприятие (ММП) им. В. В. Чернышева», расположенное в районе Тушино, сообщил «Ведомостям» источник в оборонно-промышленном комплексе.
В ближайшее время активы будут выставлены на открытый конкурс, стартовая стоимость превысит 8 млрд руб., говорит собеседник. Источник, близкий к «Ростеху», а также представитель ОДК подтвердили планы по продаже площадей завода. Представитель «Ростеха» отказался от официальных комментариев.
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