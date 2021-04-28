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ОДК продает комплекс завода авиадвигателей в Тушине

На территории могут построить новый ЖК или технопарк, говорит эксперт
Анастасия Львова Алексей Никольский
Представитель ОДК сообщил, что существующие площади ММП им. Чернышева в 5 раз превосходят потребности компании и сделка направлена на решение проблемы переразмеренных площадей /facebook.com/mmp.chernisheva

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех») намерена продать участки и здания АО «Московское машиностроительное предприятие (ММП) им. В. В. Чернышева», расположенное в районе Тушино, сообщил «Ведомостям» источник в оборонно-промышленном комплексе.

В ближайшее время активы будут выставлены на открытый конкурс, стартовая стоимость превысит 8 млрд руб., говорит собеседник. Источник, близкий к «Ростеху», а также представитель ОДК подтвердили планы по продаже площадей завода. Представитель «Ростеха» отказался от официальных комментариев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных