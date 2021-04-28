ОДК продает комплекс завода авиадвигателей в Тушине

В ближайшее время активы будут выставлены на открытый конкурс, стартовая стоимость превысит 8 млрд руб., говорит собеседник. Источник, близкий к «Ростеху», а также представитель ОДК подтвердили планы по продаже площадей завода. Представитель «Ростеха» отказался от официальных комментариев.