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«Лента» станет вторым крупнейшим ритейлером в Москве по числу супермаркетов

Это будет возможно благодаря покупке сети Billa
Вера Кузьмина
С приобретением Billa «Лента» станет второй по числу супермаркетов в Москве /Евгений Разумный / Ведомости

«Лента» покупает сеть супермаркетов Billa у Rewe Group за 215 млн евро, сообщили стороны. Российская компания получит 161 супермаркет общей торговой площадью 138 000 кв. м, большая часть которых находится в Москве и Подмосковье, а также распределительный центр в подмосковном Быкове. Ожидается, что сделка будет закрыта летом этого года после получения разрешения Федеральной антимонопольной службы.

В сообщении сторон говорится также, что бренд Billa будет ликвидирован, супермаркеты планируется переименовать в «Ленту».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных