«Лента» станет вторым крупнейшим ритейлером в Москве по числу супермаркетов

«Лента» покупает сеть супермаркетов Billa у Rewe Group за 215 млн евро, сообщили стороны. Российская компания получит 161 супермаркет общей торговой площадью 138 000 кв. м, большая часть которых находится в Москве и Подмосковье, а также распределительный центр в подмосковном Быкове. Ожидается, что сделка будет закрыта летом этого года после получения разрешения Федеральной антимонопольной службы.