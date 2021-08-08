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РЖД идет по путям «Газпрома»

Проект может столкнуться с проблемами высокой себестоимости и экологическими рисками
Ксения Потаева
Андрей Гордеев / Ведомости

РЖД определила три потенциальных маршрута для новой железной дороги из России в Китай через Алтай, рассказал на закрытом брифинге журналистам заместитель гендиректора госмонополии Алексей Шило.

Конечным пунктом во всех вариантах является станция Авейтань в Синьцзяне, откуда ветка пойдет к границе. Протяженность участка границы с КНР на Алтае составляет всего 55 км, он находится в труднодоступной горной местности (высота – от 2500 до 3000 м).Первый вариант маршрута может пройти от станции Бийск Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД), общая протяженность линии – порядка 1000 км. Второй – от станции Таштагол ЗСЖД (около 1081 км, в том числе 781 км по РФ). Третий – от станции Абаза Красноярской железной дороги (более 1276 км).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных