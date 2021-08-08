РЖД идет по путям «Газпрома»

Конечным пунктом во всех вариантах является станция Авейтань в Синьцзяне, откуда ветка пойдет к границе. Протяженность участка границы с КНР на Алтае составляет всего 55 км, он находится в труднодоступной горной местности (высота – от 2500 до 3000 м).Первый вариант маршрута может пройти от станции Бийск Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД), общая протяженность линии – порядка 1000 км. Второй – от станции Таштагол ЗСЖД (около 1081 км, в том числе 781 км по РФ). Третий – от станции Абаза Красноярской железной дороги (более 1276 км).