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ГТЛК не получит самолеты «ВЭБ-лизинга»

На 79 воздушных судов может претендовать «дочка» Промсвязьбанка
Анастасия Львова
ГТЛК не получит самолеты «ВЭБ-лизинга» /Максим Стулов / Ведомости

Сделка по передаче самолетов и вертолетов Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) из лизингового портфеля «ВЭБ-лизинга» фактически остановлена, сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых с ходом ее исполнения, и подтвердили два федеральных чиновника. По словам одного из источников, «ВЭБ-лизинг» не предпринимает никаких шагов по ее реализации, а ГТЛК не очень заинтересована в сделке. «Вероятнее всего, она не состоится», – говорит собеседник «Ведомостей».

Речь идет о 79 воздушных судах, которые уже сданы в лизинг эксплуатантам, в том числе 36 SSJ100, а также самолетах производства Airbus и Boeing (структура портфеля «ВЭБ-лизинга» подробно не раскрывается). Также ГТЛК должна была получить от «ВЭБ-лизинга» твердый контракт на 30 МС-21, рассказывал в апреле журналистам генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих. От этого контракта ГТЛК не отказывается, сказал «Ведомостям» человек, близкий к этой лизинговой компании. Дитрих говорил, что сделка включала «фондирования под эти активы (79 самолетов и вертолетов. – «Ведомости») по той же сумме, которую эти активы стоят, и передачу дополнительного капитала». Получить 79 судов на баланс ГТЛК планировала до конца 2021 г., документы должны были подписать до 25 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных