ГТЛК не получит самолеты «ВЭБ-лизинга»

Речь идет о 79 воздушных судах, которые уже сданы в лизинг эксплуатантам, в том числе 36 SSJ100, а также самолетах производства Airbus и Boeing (структура портфеля «ВЭБ-лизинга» подробно не раскрывается). Также ГТЛК должна была получить от «ВЭБ-лизинга» твердый контракт на 30 МС-21, рассказывал в апреле журналистам генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих. От этого контракта ГТЛК не отказывается, сказал «Ведомостям» человек, близкий к этой лизинговой компании. Дитрих говорил, что сделка включала «фондирования под эти активы (79 самолетов и вертолетов. – «Ведомости») по той же сумме, которую эти активы стоят, и передачу дополнительного капитала». Получить 79 судов на баланс ГТЛК планировала до конца 2021 г., документы должны были подписать до 25 июня.