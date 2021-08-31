Продажа Uber долей в ряде сервисов «Яндексу» может означать уход ее из России, считают аналитики

«Яндекс» выкупает 33,5% долей Uber в «Яндекс.Еде», «Яндекс.Лавке» и «Яндекс.Доставке», сообщила она 31 августа. В сделку, которую планируется закрыть до конца этого года, также войдет 18,2% в компании Yandex SDG, которая занимается беспилотными автомобилями и роверами. За все это «Яндекс» заплатит $1 млрд, его доля в этих компаниях составит 100%, следует из сообщения. Там также сказано, что он выкупит еще и 4,5% акций в «Яндекс.Такси», увеличив свою долю в нем до 71%. Кроме того, у «Яндекса» останется опцион на приобретение оставшейся доли Uber в этой компании за $1,8–2 млрд в течение двух лет.