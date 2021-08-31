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Продажа Uber долей в ряде сервисов «Яндексу» может означать уход ее из России, считают аналитики

В самой компании с этим не согласны
Антон Филатов Дарья Молоткова
Андрей Гордеев / Ведомости

«Яндекс» выкупает 33,5% долей Uber в «Яндекс.Еде», «Яндекс.Лавке» и «Яндекс.Доставке», сообщила она 31 августа. В сделку, которую планируется закрыть до конца этого года, также войдет 18,2% в компании Yandex SDG, которая занимается беспилотными автомобилями и роверами. За все это «Яндекс» заплатит $1 млрд, его доля в этих компаниях составит 100%, следует из сообщения. Там также сказано, что он выкупит еще и 4,5% акций в «Яндекс.Такси», увеличив свою долю в нем до 71%. Кроме того, у «Яндекса» останется опцион на приобретение оставшейся доли Uber в этой компании за $1,8–2 млрд в течение двух лет.

Данная сделка фактически означает выход Uber из российского бизнеса, считает старший аналитик по сектору IT и телеком Газпромбанка Анна Куприянова. Она напоминает, что компания уже некоторое время не участвует активно в его развитии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных