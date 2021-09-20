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Аппетит оказался сильнее пандемии

Количество ресторанов в Москве выросло за прошлый год, сообщил Росстат
Татьяна Морозова
Рост количества ресторанов связан с включением в статистику данных по Санкт-Петербургу и Севастополю / Серегй Мальгавко / ТАСС

В 2020 г. количество ресторанов, баров и кафе в столице увеличилось на 9,2% по сравнению с предыдущим годом – до 10 916 точек. Росстат подсчитывает количество заведений на основе данных, предоставленных муниципалитетами, пояснил представитель ведомства. «Муниципалитеты, как правило, ведут реестр объектов торговли, общественного питания и сферы услуг, в который вносится вся информация, включая площадь торгового зала и количество посадочных мест», – отметил собеседник «Ведомостей».

В целом по России ведомство также фиксирует рост: за отчетный период количество баров, ресторанов и кафе увеличилось на 1,9% до 89 735 точек. Однако рост связан с изменением в подсчетах. До 2020 г. Росстат не включал в статистику по ресторанной отрасли данные по Санкт-Петербургу и Севастополю. Прошлый год стал первым, когда эти данные были учтены. В Санкт-Петербурге на конец 2020 г. работало 2543 точки, в Севастополе – 18.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных