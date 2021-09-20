Аппетит оказался сильнее пандемии

Аппетит оказался сильнее пандемииКоличество ресторанов в Москве выросло за прошлый год, сообщил Росстат
В 2020 г. количество ресторанов, баров и кафе в столице увеличилось на 9,2% по сравнению с предыдущим годом – до 10 916 точек. Росстат подсчитывает количество заведений на основе данных, предоставленных муниципалитетами, пояснил представитель ведомства. «Муниципалитеты, как правило, ведут реестр объектов торговли, общественного питания и сферы услуг, в который вносится вся информация, включая площадь торгового зала и количество посадочных мест», – отметил собеседник «Ведомостей».
В целом по России ведомство также фиксирует рост: за отчетный период количество баров, ресторанов и кафе увеличилось на 1,9% до 89 735 точек. Однако рост связан с изменением в подсчетах. До 2020 г. Росстат не включал в статистику по ресторанной отрасли данные по Санкт-Петербургу и Севастополю. Прошлый год стал первым, когда эти данные были учтены. В Санкт-Петербурге на конец 2020 г. работало 2543 точки, в Севастополе – 18.