Аппетит оказался сильнее пандемии

В целом по России ведомство также фиксирует рост: за отчетный период количество баров, ресторанов и кафе увеличилось на 1,9% до 89 735 точек. Однако рост связан с изменением в подсчетах. До 2020 г. Росстат не включал в статистику по ресторанной отрасли данные по Санкт-Петербургу и Севастополю. Прошлый год стал первым, когда эти данные были учтены. В Санкт-Петербурге на конец 2020 г. работало 2543 точки, в Севастополе – 18.