Налоговая грозит банкротством крупным добытчикам терпуга и трубача

Некоторые из этих компаний являются крупными добытчиками рыбы и морепродуктов на Дальнем Востоке. Например, ПРК, по расчетам «Ведомостей», находится на втором месте по квотам на вылов терпуга – их размер составляет 8600 т на 2021 г. Это около трети всего годового улова этого вида рыбы. А у «Севрыбфлота» квоты на 2700 т трубача – около 42% от общероссийского вылова. «Аквамарин», в свою очередь, добывает небольшой объем креветок (около 650 т).