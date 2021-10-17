Налоговая грозит банкротством крупным добытчикам терпуга и трубача

Налоговая грозит банкротством крупным добытчикам терпуга и трубачаОна требует с ПРК, «Севрыбфлота» и других компаний около 7 млрд рублей
Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) по управлению долгом направила компаниям «Аквамарин», Приморская рыболовная компания (ПРК) и «Севрыбфлот» письма о наличии у них задолженности по обязательным платежам. Если они ее не погасят, то налоговый орган инициирует банкротство. «Ведомости» ознакомились с копией обращений, представители компаний получение писем подтвердили. Человек, близкий к инспекции, также знает о таких обращениях. Представитель ФНС на вопросы не ответил.
Некоторые из этих компаний являются крупными добытчиками рыбы и морепродуктов на Дальнем Востоке. Например, ПРК, по расчетам «Ведомостей», находится на втором месте по квотам на вылов терпуга – их размер составляет 8600 т на 2021 г. Это около трети всего годового улова этого вида рыбы. А у «Севрыбфлота» квоты на 2700 т трубача – около 42% от общероссийского вылова. «Аквамарин», в свою очередь, добывает небольшой объем креветок (около 650 т).