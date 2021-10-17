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Налоговая грозит банкротством крупным добытчикам терпуга и трубача

Она требует с ПРК, «Севрыбфлота» и других компаний около 7 млрд рублей
Екатерина Бурлакова
Олег Кан рассказывал «Ведомостям», что участвовал в создании крабового бизнеса, но много лет не имеет к нему отношения / Медиахолдинг Fishnews

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) по управлению долгом направила компаниям «Аквамарин», Приморская рыболовная компания (ПРК) и «Севрыбфлот» письма о наличии у них задолженности по обязательным платежам. Если они ее не погасят, то налоговый орган инициирует банкротство. «Ведомости» ознакомились с копией обращений, представители компаний получение писем подтвердили. Человек, близкий к инспекции, также знает о таких обращениях. Представитель ФНС на вопросы не ответил.

Некоторые из этих компаний являются крупными добытчиками рыбы и морепродуктов на Дальнем Востоке. Например, ПРК, по расчетам «Ведомостей», находится на втором месте по квотам на вылов терпуга – их размер составляет 8600 т на 2021 г. Это около трети всего годового улова этого вида рыбы. А у «Севрыбфлота» квоты на 2700 т трубача – около 42% от общероссийского вылова. «Аквамарин», в свою очередь, добывает небольшой объем креветок (около 650 т).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных