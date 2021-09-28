Вылов самой дешевой рыбы в России сократился

В январе – августе 2021 г. в России добыто 79 124,8 т сардины иваси, что на 22% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, подтверждает представитель Росрыболовства. Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев говорит, что если в 2020 г. эта рыба добывалась на 23 судах, то в этом году – только на 16. В следующем году вылов сардины иваси может вновь сократиться, следует из письма рыболовов.