Вылов самой дешевой рыбы в России сократился

Вылов самой дешевой рыбы в России сократилсяСардину иваси добывать невыгодно
Российский союз работодателей-рыбопромышленников (РСРР) 20 сентября обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко с письмом о том, что российские рыбаки стали отказываться от промысла сардины иваси и ее добыча в 2021 г. сократилась. «Ведомости» ознакомились с копией обращения, в секретариате Абрамченко подтвердили его получение.
В январе – августе 2021 г. в России добыто 79 124,8 т сардины иваси, что на 22% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, подтверждает представитель Росрыболовства. Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев говорит, что если в 2020 г. эта рыба добывалась на 23 судах, то в этом году – только на 16. В следующем году вылов сардины иваси может вновь сократиться, следует из письма рыболовов.