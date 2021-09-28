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Вылов самой дешевой рыбы в России сократился

Сардину иваси добывать невыгодно
Екатерина Бурлакова
Нехватку на рынке иваси можно компенсировать такими видами рыбы, как сельдь, скумбрия или ставрида / Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский союз работодателей-рыбопромышленников (РСРР) 20 сентября обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко с письмом о том, что российские рыбаки стали отказываться от промысла сардины иваси и ее добыча в 2021 г. сократилась. «Ведомости» ознакомились с копией обращения, в секретариате Абрамченко подтвердили его получение.

В январе – августе 2021 г. в России добыто 79 124,8 т сардины иваси, что на 22% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, подтверждает представитель Росрыболовства. Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев говорит, что если в 2020 г. эта рыба добывалась на 23 судах, то в этом году – только на 16. В следующем году вылов сардины иваси может вновь сократиться, следует из письма рыболовов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных