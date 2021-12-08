Почему цены на нефть не заразились омикроном

Почему цены на нефть не заразились омикрономРост добычи в странах ОПЕК+ пока не смог удовлетворить спрос на нефть
Цены на нефть демонстрируют стабильный рост после 2 декабря, когда страны-члены соглашения ОПЕК+ решили сохранить ежемесячные темпы увеличения добычи на 400 000 баррелей в сутки, следует из данных ICE.
2 декабря после министерской встречи ОПЕК+ баррель нефти Brent с поставкой в феврале стоил $69. 7 декабря цена выросла до $75, а 8-го приблизилась к $75,8 за баррель. При этом до публикации итогового коммюнике ОПЕК+ 2 декабря эталонная марка дешевела, опустившись до $66 за баррель.
На фоне роста цен на нефть аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings повысили прогноз среднегодовой стоимости нефти марки Brent с $63 за баррель (оценка дана в сентябре) до $71 за баррель. В 2022 г., по новым оценкам Fitch Ratings, цена нефти составит $70 за баррель (против прежнего прогноза в $50), а в 2023 г – $60 за баррель (ранее – $53).
На позицию ОПЕК+ оказывал давление фактор омикрон-штамма коронавируса, выявленный ВОЗ в Африке в конце ноября и способный заражать даже вакцинированное население. Из-за возможности новых локдаунов в Европе было принято решение на два дня отложить заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Кроме того, в ноябре США заявили о готовности в течение нескольких месяцев поставить на рынок около 50 млн т нефти из стратегических резервов для снижения цен на бензин. В этом решении их подержали Великобритания, Япония, Китай, Индия и Южная Корея.
Текущий формат соглашения ОПЕК+, призванного регулировать рынок нефти, действует с апреля 2020 г. Тогда страны-производители нефти решили совокупно снизить добычу на 9,7 млн баррелей с 1 мая 2020 г. С августа ее участники договорились ежемесячно увеличивать добычу на 400 000 баррелей в сутки.
Спрос на рынке восстанавливается быстрее, чем растет предложение, отметил аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. По его словам, «рынок опасался введения новых ограничений из-за ситуации с коронавирусом, но решение ОПЕК+ о продолжении наращивания добычи развеяло эти страхи». Он добавил, что рост цен на нефть также объясняется высокими ценами на газ, что становится особенно чувствительно с началом зимы. Если не будет введено новых ограничений из-за коронавируса, то рост цен на нефть в ближайшее время продолжится, полагает Полищук.
По данным биржи ICE, 8 декабря на голландском хабе TTF январский фьючерс на газ стоил около $1210 за 1000 куб. м. Высокие цены на газ в Европе сохраняются на фоне рекордного дефицита в подземных хранилищах газа (ПХГ). Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 6 декабря европейские хранилища были заполнены всего лишь на 65% (70,9 млрд куб.м).
Полищук отметил, что если новые ограничения из-за коронавируса действительно будут введены и затронут авиа- и автоперевозки, то спрос снизится и цены на нефть упадут. «В этой ситуации решение ОПЕК+ увеличить добычу сопряжено с определенной долей риска», – заключил аналитик.
Руководитель международной практики КПМГ Антон Усов, как и Полищук, считает, что долгосрочный тренд на повышение спроса сохранится в ближайшее время.
По словам эксперта, отчасти это объясняется тем, что для ряда стран-участниц ОПЕК+, в том числе для России, может быть технически сложно нарастить добычу и поставить на рынок дополнительные объемы нефти. Таким образом, даже если ОПЕК+ продолжит следовать плану по ежемесячному увеличению добычи на 400 000 баррелей в сутки, спрос все равно будет расти быстрее, чем предложение.
По мнению Усова, решение ОПЕК+ продолжить увеличение добычи позволяет предположить, что угрозу новых локдаунов участники соглашения не считают слишком серьезной. Темпы роста спроса позволяют прогнозировать, что в 2022 г. средняя стоимость нефти будет держаться в коридоре $70-80 за баррель, полагает он.
Несмотря на рост котировок, нефть все еще остается недооцененной, считает старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин. По оценке эксперта, в случае нормализации ситуации на рынке нефтяные котировки в краткосрочной перспективе могут вернуться на уровни, превышающие $75 за баррель.