Почему цены на нефть не заразились омикроном

На позицию ОПЕК+ оказывал давление фактор омикрон-штамма коронавируса, выявленный ВОЗ в Африке в конце ноября и способный заражать даже вакцинированное население. Из-за возможности новых локдаунов в Европе было принято решение на два дня отложить заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Кроме того, в ноябре США заявили о готовности в течение нескольких месяцев поставить на рынок около 50 млн т нефти из стратегических резервов для снижения цен на бензин. В этом решении их подержали Великобритания, Япония, Китай, Индия и Южная Корея.