Сети 5G могут принести миллиардные убытки авиации

Начало работы сетей связи 5G в США, запланированное на 5 января 2022 г., вызывает тревогу у американских авиакомпаний. Их представители заявляют, что базовые станции вблизи аэропортов могут создавать радиопомехи для бортовой электроники, в частности радиовысотомеров. Американские авиаперевозчики предупреждают, что это может привести к задержкам тысяч рейсов и убыткам до $1,6 млрд в год. Эта информация прозвучала на слушаниях в комитете по торговле в сенате 15 декабря.