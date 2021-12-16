Сети 5G могут принести миллиардные убытки авиации

Сети 5G могут принести миллиардные убытки авиацииНо не в России
Начало работы сетей связи 5G в США, запланированное на 5 января 2022 г., вызывает тревогу у американских авиакомпаний. Их представители заявляют, что базовые станции вблизи аэропортов могут создавать радиопомехи для бортовой электроники, в частности радиовысотомеров. Американские авиаперевозчики предупреждают, что это может привести к задержкам тысяч рейсов и убыткам до $1,6 млрд в год. Эта информация прозвучала на слушаниях в комитете по торговле в сенате 15 декабря.
Исполнительный директор United Airlines Скотт Кирби заявил, что операторы AT&T и Verizon Communications должны отложить планы по использованию диапазона 3,7–3,98 ГГц для беспроводных услуг 5G. По оценке Кирби, задействование этих номиналов частот может стать причиной отмены или задержки около 4% ежедневных рейсов и парализовать вылеты из 40 крупных аэропортов США в облачную погоду. Исполнительный директор Southwest Airlines Гэри Келли также заявил на слушаниях в сенате, что внедрение нового стандарта сотовой связи приведет к затруднениям в работе авиакомпаний США.