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Сети 5G могут принести миллиардные убытки авиации

Но не в России
Илья Лакстыгал Владислав Новый
Американская ассоциация производителей оборудования сотовой связи (CTIA) выпустила заявление, озаглавленное «Безопасность полетов и 5G: ошибочный выбор FAA», где раскритиковала авиакомпании, обвинив их в «нагнетании страха на основе полностью дискредитированной информации и преднамеренном искажении фактов» / GEORGE FREY / AFP

Начало работы сетей связи 5G в США, запланированное на 5 января 2022 г., вызывает тревогу у американских авиакомпаний. Их представители заявляют, что базовые станции вблизи аэропортов могут создавать радиопомехи для бортовой электроники, в частности радиовысотомеров. Американские авиаперевозчики предупреждают, что это может привести к задержкам тысяч рейсов и убыткам до $1,6 млрд в год. Эта информация прозвучала на слушаниях в комитете по торговле в сенате 15 декабря.

Исполнительный директор United Airlines Скотт Кирби заявил, что операторы AT&T и Verizon Communications должны отложить планы по использованию диапазона 3,7–3,98 ГГц для беспроводных услуг 5G. По оценке Кирби, задействование этих номиналов частот может стать причиной отмены или задержки около 4% ежедневных рейсов и парализовать вылеты из 40 крупных аэропортов США в облачную погоду. Исполнительный директор Southwest Airlines Гэри Келли также заявил на слушаниях в сенате, что внедрение нового стандарта сотовой связи приведет к затруднениям в работе авиакомпаний США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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