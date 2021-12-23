Путин опасается, что из Москвы в Петербург перестанут летать самолеты

За 11 месяцев 2021 г. аэропорт Санкт-Петербурга «Пулково» принял из Москвы 3,9 млн человек, что на 55% больше, чем в 2020 г., и на 16% меньше, чем в 2019 г. За «ковидный» 2020 год «Пулково» обслужило 2,5 млн пассажиров из Москвы, в 2019 г. – 4,7 млн человек, сообщил «Ведомостям» представитель аэропорта. Общий пассажиропоток «Пулково» в январе-ноябре этого года составил при этом 16,7 млн пассажиров, т. е. на московских пассажиров приходятся ощутимые 23,4%.