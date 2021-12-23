Путин опасается, что из Москвы в Петербург перестанут летать самолеты

Путин опасается, что из Москвы в Петербург перестанут летать самолетыОн предложил еще проработать проект высокоскоростной железной дороги
Президент РФ Владимир Путин заявил, что строительство пассажирской высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург – Москва сделает невостребованным авиатранспорт на этом маршруте. «Сейчас в Москве только до аэропорта доехать иногда занимает 1,5 часа. Поэтому авиация на этом плече становится бессмысленной», – сказал он 23 декабря в ходе итоговой пресс-конференции. В связи с этим глава государства заявил, что эта тема требует проработки.
«Надо все взвесить, подумать, посмотреть, как развиваются высокоскоростные магистрали в других странах, – сказал он. – Вот до недавнего времени они все были убыточны, даже для Китая, имея в виду, что это страна с полуторамиллиардным населением. Для нашей страны это важно и востребовано на определенных расстояниях – где-то более эффективно начинает работать авиация. Это все пока изучается на экспертном уровне» (цитаты по «Интерфаксу»).
Маршрут Москва – Петербург действительно считается одним из самых высокодоходных для российских авиакомпаний.
За 11 месяцев 2021 г. аэропорт Санкт-Петербурга «Пулково» принял из Москвы 3,9 млн человек, что на 55% больше, чем в 2020 г., и на 16% меньше, чем в 2019 г. За «ковидный» 2020 год «Пулково» обслужило 2,5 млн пассажиров из Москвы, в 2019 г. – 4,7 млн человек, сообщил «Ведомостям» представитель аэропорта. Общий пассажиропоток «Пулково» в январе-ноябре этого года составил при этом 16,7 млн пассажиров, т. е. на московских пассажиров приходятся ощутимые 23,4%.
Также Путин допустил, что если ВСМ Москва – Петербург все же будет построена, одной из промежуточных остановок поезда может стать Великий Новгород. Сейчас железная дорога между двумя городами проходит в стороне от Новгорода.
Стоимость проекта в зависимости от способа финансирования оценивалась в 1,4-1,7 трлн руб. За счет строительства ВСМ предполагалось сократить время в пути между столицами до 2 часов 15 минут. Строительство планировалось завершить в 2027 г.
По словам президента национального центра «Перевозки и инфраструктура» Павла Иванкина, железнодорожный и авиатранспорт конкурируют за пассажира на многих направлениях. Москва – Санкт Петербург – самое дорогое направление. И ВСМ, по его словам, естественно перетянет на себя часть пассажиропотока. «ESG-повестка также в пользу ВСМ. Авиакомпании потеряют дорогой пассажиропоток, это естественно. Но говорить о полном закрытии авиасообщения я бы не стал. Окончательный выбор, естественно, за государством», – подчеркнул эксперт.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров добавляет, что тема требует проработки в первую очередь потому, что проект ВСМ экономически нецелесообразен и построенная магистраль с высокой вероятностью будет убыточной и, кроме того, потребует привлечения государственных или «квазигосударственных» средств, так как частным инвесторам он не будет интересен.
Это не первый раз, когда власти ставит под сомнение целесообразность этого проекта. Как сообщал в начале ноября «Коммерсантъ», проект предполагается оценить «с учетом поручений президента, принимая во внимание перспективы развития грузового сообщения в направлении портов Северо-Западного бассейна». Источники газеты говорили, что строительство ВСМ может быть сдвинуто или вовсе отменено: такой вариант обсуждается на уровне правительства. Они также сообщали, что наряду с обсуждением отказа от ВСМ рассматривается и возможность создания в ближайшей перспективе выделенного грузового хода для движения грузов на этом направлении.