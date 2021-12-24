Пивовары предупредили об удорожании пива из-за маркировки

Текст проекта постановления о правилах маркировки размещен на regulation.gov.ru. Он предлагает ввести с 1 сентября 2022 г. обязательное нанесение datamatrix-кодов на специализированную упаковку (например, на пивные кеги), а с 1 декабря уже на потребительскую тару (бутылку или банку). Еще раньше, с 1 апреля 2021 г., начался эксперимент по маркировке пива и слабоалкогольных напитков, завершится он 31 августа 2022 г. Оператором системы выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который принадлежит структуре USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров, госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому.