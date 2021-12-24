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Пивовары предупредили об удорожании пива из-за маркировки

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Екатерина Бурлакова
На рынке пива практически нет контрафакта, поскольку его производство – сложный технологический процесс, который невозможно запустить в кустарных условиях / Максим Стулов / Ведомости

Союз российских пивоваров (СРП) предлагает Минпромторгу пересмотреть сроки и целесообразность введения обязательной маркировки пива и пивных напитков, говорится в обращении союза. «Ведомости» ознакомились с его копией, председатель совета СРП Даниил Бриман подтвердил ее подлинность. Представитель Минпромторга подтвердил его получение.

Текст проекта постановления о правилах маркировки размещен на regulation.gov.ru. Он предлагает ввести с 1 сентября 2022 г. обязательное нанесение datamatrix-кодов на специализированную упаковку (например, на пивные кеги), а с 1 декабря уже на потребительскую тару (бутылку или банку). Еще раньше, с 1 апреля 2021 г., начался эксперимент по маркировке пива и слабоалкогольных напитков, завершится он 31 августа 2022 г. Оператором системы выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который принадлежит структуре USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров, госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных