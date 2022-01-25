Японская и норвежская компании спроектируют СПГ-завод для «Якутского газового проекта»

На втором этапе планируется увеличить мощность производства СПГ до 18 млн т в год, добычи – до 28 млрд куб. м в год. Затраты проекта на первом этапе, по оценкам ЯТЭК, составят 15 млрд руб. В ноябре 2021 г. гендиректор ЯТЭК Андрей Коробов отмечал, что производство в рамках первой фазы проекта может начаться в 2027 г., но окончательное решение должно быть принято в 2023 г. Общие инвестиции в проект по двум фазам компания Technip оценивала в 39,2 млрд евро.