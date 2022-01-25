Японская и норвежская компании спроектируют СПГ-завод для «Якутского газового проекта»Пуск его первой очереди может состояться в 2027 году
Японская JGC в сотрудничестве с норвежской Aker Solutions стали победителями тендера на проектирование и подготовку проектной документации строительства СПГ-завода в рамках «Якутского газового проекта». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), реализующей проект.
«Якутский газовый проект» предусматривает строительство магистрального газопровода протяженностью около 1300 км от месторождений Якутии до побережья Охотского моря. «Глобалтэк» (входит в «А-проперти») будет строить мощности по сжижению газа в Хабаровском крае. Реализация проекта планируется в два этапа. Первый включает в себя строительство СПГ-завода мощностью 8,9 млн т в год, прокладку газопровода, а также бурение более 100 скважин, которые, как ожидается, обеспечат добычу 15 млрд куб. м газа в год.
На втором этапе планируется увеличить мощность производства СПГ до 18 млн т в год, добычи – до 28 млрд куб. м в год. Затраты проекта на первом этапе, по оценкам ЯТЭК, составят 15 млрд руб. В ноябре 2021 г. гендиректор ЯТЭК Андрей Коробов отмечал, что производство в рамках первой фазы проекта может начаться в 2027 г., но окончательное решение должно быть принято в 2023 г. Общие инвестиции в проект по двум фазам компания Technip оценивала в 39,2 млрд евро.
«А-проперти» бизнесмена Альберта Авдоляна владеет 73% в ЯТЭК и 51% в «Глобалтэке» (оставшиеся 49% у ЯТЭК). «Якутский газовый проект» на текущем этапе реализации получил оценку в 5 млрд евро.
«Глобалтэк» весной 2021 г. объявил тендер на проектирование завода и подготовку документации по результатам предпроектной проработки, выполненной французской компанией Technip. На тендер было подано 13 заявок от компаний с международным опытом реализации аналогичных проектов. В финальный шорт-лист попали три наиболее опытных участника, прошедших квалификационный отбор: Technip (Франция), McDermott (США), а также JGC с Aker Solutions.
Последние уже на стадии рассмотрения заявок, помимо основных работ, предложили свои решения по оптимизации процесса строительства производства, отмечает представитель ЯТЭК. По его словам, срок разработки проекта и документации к нему составит порядка двух лет. Окончательное инвестиционное решение для проекта планируется принять в конце 2023 г. с потенциальным пуском первой очереди уже в 2027 г., подтвердил собеседник слова Коробова.
«Определяющим исход тендера стал подход компаний к реализации проекта. JGC в сотрудничестве с Aker Solutions предложили инновационные и гибкие решения, продемонстрировали стремление и умение оптимизировать процессы без потери результата по окончании работ, что полностью совпадает с нашим бизнес-подходом», – передал через представителя Авдолян.
До этого принадлежащая бизнесмену «А-проперти» договорилась с китайской компанией Zhejiang Energy International Limited о продаже 10% в компаниях «Якутского газового проекта» («Ведомости» рассказывали об этом 19 января). По предварительным условиям сделки, «А-проперти» будет осуществлять комплексное управление проектом, в том числе проектированием и строительством. Китайская сторона будет обеспечивать поставки СПГ на свой рынок в рамках offtake-контракта (обязательства выкупа будущей продукции). Сделка была оценена примерно в 500 млн евро, ее закрытие планируется на октябрь 2022 г.
По оценке Vygon Consulting, Китай в 2021 г. стал крупнейшим потребителем СПГ в мире – в эту страну было направлено более 78 млн т, а прирост относительно уровня 2020 г. составил почти 20%.
В долгосрочной перспективе спрос на газ, по словам Ивана Тимонина из Vygon Consulting, продолжит уверенно расти на фоне активной реализации в КНР политики замещения угольной генерации газовой в рамках экологической повестки, а также благодаря увеличению потребления со стороны промышленности и населения в связи с экономическим подъемом. В подобных условиях к 2030 г. потребности Китая в сжиженном газе могут составить уже порядка 120 млн т в год, что является крайне благоприятным фактором для новых СПГ-проектов, ориентированных на азиатский рынок, считает аналитик.
Но у ЯТЭК еще нет лицензии на экспорт СПГ. В сентябре гендиректор компании Андрей Коробов пояснял, что совместно с Минэнерго прорабатываются два варианта: внесение изменений в закон об экспорте газа либо заключение агентского соглашения с «дочкой» «Газпрома» – «Газпром экспортом». Сегодня лицензия на экспорт сжиженного природного газа, кроме «Газпрома», также есть у «Новатэка» и «Роснефти».