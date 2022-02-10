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НЛМК, «Северсталь» и ММК готовятся обжаловать антимонопольные штрафы в суде

Но шансов выиграть дела у них не очень много, считают юристы
Василий Милькин
Представители признанных виновными компаний ожидаемо заявляют об ошибочности решения ФАС и о готовности в случае необходимости оспаривать его в суде / Андрей Гордеев / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала металлургические компании НЛМК Владимира Лисина, ММК Виктора Рашникова и «Северсталь» Алексея Мордашова виновными в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба ведомства. В сообщении поясняется, что три компании, совокупная доля которых в России на рынке горячекатаного плоского проката превышает 70%, установили и поддерживали монопольно высокие цены на эту продукцию с января 2021 г.

Аргументы, которые приводит ФАС, таковы:

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных