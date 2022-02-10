НЛМК, «Северсталь» и ММК готовятся обжаловать антимонопольные штрафы в суде

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала металлургические компании НЛМК Владимира Лисина, ММК Виктора Рашникова и «Северсталь» Алексея Мордашова виновными в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба ведомства. В сообщении поясняется, что три компании, совокупная доля которых в России на рынке горячекатаного плоского проката превышает 70%, установили и поддерживали монопольно высокие цены на эту продукцию с января 2021 г.