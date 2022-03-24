«Северсталь» просрочила выплату по евробондам

«Северсталь» просрочила выплату по евробондамАналогичные проблемы из-за санкций скоро могут возникнуть и у других металлургов
«Северсталь» просрочила выплату купонного дохода по еврооблигациям из-за заморозки платежа американским банком Citibank. Средства должны были поступить до 23 марта, но этого не произошло, следует из данных металлургического холдинга.
Речь идет о выпуске евробондов на $800 млн со ставкой 3,15% и сроком погашения в 2024 г. По данным компании, платеж по облигациям, который «Северсталь» сделала 16 марта 2022 г., заморожен банком-корреспондентом получателя – Citibank (Нью-Йорк) «в связи с расследованием со стороны регулирующих органов». Таким образом, «Северсталь» близка к техническому дефолту.
Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам