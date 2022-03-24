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«Северсталь» просрочила выплату по евробондам

Аналогичные проблемы из-за санкций скоро могут возникнуть и у других металлургов
Василий Милькин
Евгений Разумный / Ведомости

«Северсталь» просрочила выплату купонного дохода по еврооблигациям из-за заморозки платежа американским банком Citibank. Средства должны были поступить до 23 марта, но этого не произошло, следует из данных металлургического холдинга.

Речь идет о выпуске евробондов на $800 млн со ставкой 3,15% и сроком погашения в 2024 г. По данным компании, платеж по облигациям, который «Северсталь» сделала 16 марта 2022 г., заморожен банком-корреспондентом получателя – Citibank (Нью-Йорк) «в связи с расследованием со стороны регулирующих органов». Таким образом, «Северсталь» близка к техническому дефолту.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных