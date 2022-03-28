«Полиметалл» изучает выделение российских золотых и серебряных активов

«Полиметалл» изучает выделение российских золотых и серебряных активовАкционеры стремятся снизить санкционные риски
«Полиметалл», второй по величине производитель золота в России, рассматривает возможность разделения российских и казахстанских активов из-за санкций, сообщил «Ведомостям» представитель компании. «Компания по просьбе группы инвесторов действительно анализирует сейчас такую возможность. Но говорить о решении преждевременно», – сказал он.
Речь идет о разделении бизнеса в России и Казахстане на две компании с отдельным листингом на биржах («Полиметалл» торгуется в Лондоне, Москве и Нур-Султане. – «Ведомости»), поясняли источники Financial Times. По их словам, «Полиметалл» таким образом стремится предотвратить уход инвесторов и защитить компанию от косвенного влияния антироссийских санкций.
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