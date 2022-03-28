«Полиметалл» изучает выделение российских золотых и серебряных активов

Речь идет о разделении бизнеса в России и Казахстане на две компании с отдельным листингом на биржах («Полиметалл» торгуется в Лондоне, Москве и Нур-Султане. – «Ведомости»), поясняли источники Financial Times. По их словам, «Полиметалл» таким образом стремится предотвратить уход инвесторов и защитить компанию от косвенного влияния антироссийских санкций.