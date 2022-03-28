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«Полиметалл» изучает выделение российских золотых и серебряных активов

Акционеры стремятся снизить санкционные риски
Василий Милькин
Разделение активов «Полиметалла» будет непростой задачей / Полиметалл

«Полиметалл», второй по величине производитель золота в России, рассматривает возможность разделения российских и казахстанских активов из-за санкций, сообщил «Ведомостям» представитель компании. «Компания по просьбе группы инвесторов действительно анализирует сейчас такую возможность. Но говорить о решении преждевременно», – сказал он.

Речь идет о разделении бизнеса в России и Казахстане на две компании с отдельным листингом на биржах («Полиметалл» торгуется в Лондоне, Москве и Нур-Султане. – «Ведомости»), поясняли источники Financial Times. По их словам, «Полиметалл» таким образом стремится предотвратить уход инвесторов и защитить компанию от косвенного влияния антироссийских санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных