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Аграрии уже к маю ожидают перебоев с электроникой и ПО для умной сельхозтехники

Внедрение российских аналогов иностранных технологий потребует времени и инвестиций
Ксения Потаева Марина Тюняева (Бочкарёва)
Участники рынка опасаются, что в любой момент импортное ПО может быть деинсталлировано и станет недоступным / Trimble

Санкции против России грозят перебоями с импортными комплектующими, запчастями и программным обеспечением (ПО) для умной сельхозтехники. Технологии могут оказаться недоступными уже к маю, когда начнется посевная, прогнозирует ассоциация «Электронагро» (объединяет российских разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры для АПК). По словам представителя ассоциации, уже есть сбои в поставках платного сигнала, который обеспечивает высокую точность полевых работ и важен при севе пропашных культур. Не отгружаются бортовые компьютеры Trimble, Raven и других американских брендов, добавил он.

Сегодня умная сельхозтехника – это энергонасыщенные тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, опрыскиватели, машины для внесения удобрений, самоходные косилки, сеялки и другая техника. Аграрии закупают как машины отечественных компаний (ПТЗ, «Ростсельмаш»), так и технику западных производителей (John Deere, Case, Amazone, Trimble и проч.). Trimble объявила о прекращении поставок в Россию 7 марта. О том, что американская John Deere остановила поставки в Россию и Белоруссию, сообщило 10 марта Bloomberg.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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