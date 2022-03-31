Аграрии уже к маю ожидают перебоев с электроникой и ПО для умной сельхозтехники

Санкции против России грозят перебоями с импортными комплектующими, запчастями и программным обеспечением (ПО) для умной сельхозтехники. Технологии могут оказаться недоступными уже к маю, когда начнется посевная, прогнозирует ассоциация «Электронагро» (объединяет российских разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры для АПК). По словам представителя ассоциации, уже есть сбои в поставках платного сигнала, который обеспечивает высокую точность полевых работ и важен при севе пропашных культур. Не отгружаются бортовые компьютеры Trimble, Raven и других американских брендов, добавил он.