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В России намечается дефицит пищевых фосфатов

Это может привести к подорожанию продуктов питания и ухудшению их качества
Маргарита Соболь
В России из-за проблем с логистикой может возникнуть дефицит пищевых фосфатов (Е339 и др.). Они необходимы при производстве напитков и молочной продукции, а также консервов / Евгений Разумный / Ведомости

О рисках возникновения дефицита пищевых фосфатов «Ведомостям» рассказала исполнительный директор Союза производителей пищевых ингредиентов Полина Семенова. По ее словам, предприятия ряда отраслей пищевой промышленности, использующие при производстве своей продукции пирофосфат и пищевые соли, в данный момент испытывают большие трудности с поставками ряда компонентов из-за рубежа.

Она объясняет это нехваткой сырья и, как следствие, удорожанием последнего в некоторых странах. Эту информацию подтвердили два члена Руспродсоюза и Национального союза мясопереработчиков. Топ-менеджер компании, занимающейся молочной продукцией, говорит, что у ряда заводов, производящих плавленые сыры, есть проблемы с солеплавителями, в составе которых присутствуют фосфаты. «Компании в данный момент ищут замену поставщикам из Европейского союза в дружественных странах или внутри страны», – пояснил он.

Фосфаты Е339, Е340, Е341, Е342, Е343, Е450, Е451, Е452 и Е541 выполняют функции регуляторов кислотности, эмульгаторов, стабилизаторов, разрыхлителей, обладают влагоудерживающими свойствами и являются незаменимыми компонентами в пищевой промышленности, объясняет Семенова. Наиболее востребованы они у производителей напитков (28% от всех поставок), молочной (26%) и хлебобулочной (25%) продукции, в меньших объемах они поставляются на предприятия мясоперерабатывающей (11%), рыбоперерабатывающей (2%) и кондитерской (7%) сферы, говорится в исследовании маркетингового агентства Федерального научного центра (ФНЦ) пищевых систем им. Горбатова. В частности, фосфаты используют при производстве бюджетных плавленых сыров, мясных и рыбных консервов, при переработке фруктов и овощей (сушка, замораживание и т. д.), добавляет член правления Руспродсоюза Глеб Козлов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных