В России намечается дефицит пищевых фосфатов

Фосфаты Е339, Е340, Е341, Е342, Е343, Е450, Е451, Е452 и Е541 выполняют функции регуляторов кислотности, эмульгаторов, стабилизаторов, разрыхлителей, обладают влагоудерживающими свойствами и являются незаменимыми компонентами в пищевой промышленности, объясняет Семенова. Наиболее востребованы они у производителей напитков (28% от всех поставок), молочной (26%) и хлебобулочной (25%) продукции, в меньших объемах они поставляются на предприятия мясоперерабатывающей (11%), рыбоперерабатывающей (2%) и кондитерской (7%) сферы, говорится в исследовании маркетингового агентства Федерального научного центра (ФНЦ) пищевых систем им. Горбатова. В частности, фосфаты используют при производстве бюджетных плавленых сыров, мясных и рыбных консервов, при переработке фруктов и овощей (сушка, замораживание и т. д.), добавляет член правления Руспродсоюза Глеб Козлов.