В России намечается дефицит пищевых фосфатов

В России намечается дефицит пищевых фосфатовЭто может привести к подорожанию продуктов питания и ухудшению их качества
О рисках возникновения дефицита пищевых фосфатов «Ведомостям» рассказала исполнительный директор Союза производителей пищевых ингредиентов Полина Семенова. По ее словам, предприятия ряда отраслей пищевой промышленности, использующие при производстве своей продукции пирофосфат и пищевые соли, в данный момент испытывают большие трудности с поставками ряда компонентов из-за рубежа.
Она объясняет это нехваткой сырья и, как следствие, удорожанием последнего в некоторых странах. Эту информацию подтвердили два члена Руспродсоюза и Национального союза мясопереработчиков. Топ-менеджер компании, занимающейся молочной продукцией, говорит, что у ряда заводов, производящих плавленые сыры, есть проблемы с солеплавителями, в составе которых присутствуют фосфаты. «Компании в данный момент ищут замену поставщикам из Европейского союза в дружественных странах или внутри страны», – пояснил он.
Фосфаты Е339, Е340, Е341, Е342, Е343, Е450, Е451, Е452 и Е541 выполняют функции регуляторов кислотности, эмульгаторов, стабилизаторов, разрыхлителей, обладают влагоудерживающими свойствами и являются незаменимыми компонентами в пищевой промышленности, объясняет Семенова. Наиболее востребованы они у производителей напитков (28% от всех поставок), молочной (26%) и хлебобулочной (25%) продукции, в меньших объемах они поставляются на предприятия мясоперерабатывающей (11%), рыбоперерабатывающей (2%) и кондитерской (7%) сферы, говорится в исследовании маркетингового агентства Федерального научного центра (ФНЦ) пищевых систем им. Горбатова. В частности, фосфаты используют при производстве бюджетных плавленых сыров, мясных и рыбных консервов, при переработке фруктов и овощей (сушка, замораживание и т. д.), добавляет член правления Руспродсоюза Глеб Козлов.