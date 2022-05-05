При энергопереходе возникнет новая сырьевая зависимость от цветных металлов

В исследовании отмечается, что на фоне энергоперехода ожидаются существенные изменения международной торговли ископаемым топливом. По оценке EY, это приведет к изменению структуры российского экспорта. Сейчас, по данным EY, на Европу приходится 77,7% российского экспорта газа, 53,8% нефти и 34,6% угля. В экспорте нефти России 20,9% приходится на США, 12,6% – на страны АТР (без учета Индии, Китая и Японии). Важным рынком для экспорта газа являются страны СНГ (11% вывоза из России), для угля – Китай (17,7%), Япония (10,2%) и другие страны АТР (25,4%).