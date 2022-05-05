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При энергопереходе возникнет новая сырьевая зависимость от цветных металлов

Россия сможет увеличить их поставки, но для этого потребуются серьезные усилия
Василий Милькин
Если энергопереход произойдет, то рост поставок металлов не сможет компенсировать для России возможное выбытие поставок углеводородов / Денис Кожевников / ТАСС

Стремление ведущих стран мира к переходу от углеродной энергетики к возобновляемой может привести к новой сырьевой зависимости от цветных металлов, металлов платиновой группы и редкоземельных металлов (РЗМ). Об этом говорится в исследовании EY «Трансформация международных энергетических рынков», с которым ознакомились «Ведомости».

В исследовании отмечается, что на фоне энергоперехода ожидаются существенные изменения международной торговли ископаемым топливом. По оценке EY, это приведет к изменению структуры российского экспорта. Сейчас, по данным EY, на Европу приходится 77,7% российского экспорта газа, 53,8% нефти и 34,6% угля. В экспорте нефти России 20,9% приходится на США, 12,6% – на страны АТР (без учета Индии, Китая и Японии). Важным рынком для экспорта газа являются страны СНГ (11% вывоза из России), для угля – Китай (17,7%), Япония (10,2%) и другие страны АТР (25,4%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных