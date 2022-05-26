Booking.com оспорит штраф от ФАС на 1,3 млрд рублей в Верховном суде

Booking.com оспорит штраф от ФАС на 1,3 млрд рублей в Верховном судеШансов на его отмену практически нет, считают юристы
Booking.com не оставляет попыток отменить оборотный штраф на 1,3 млрд руб., который наложила на компанию Федеральная антимонопольная служба (ФАС) за злоупотребление доминирующим положением. 11 мая «Букинг.ком Б.В.» подала жалобу в Верховный суд на решения нижестоящих инстанций, следует из картотеки арбитражных судов. Дата ее рассмотрения пока не назначена. Представитель сервиса на запрос «Ведомостей» не ответил
ФАС признала Booking.com виновной в нарушении антимонопольного законодательства в августе 2021 г. Служба по результатам проверок пришла к выводу, что компания, имея долю на рынке выше 80%, навязывала отелям ценовую политику, запрещая им продавать номера по стоимости ниже опубликованной на сайте платформы.
Сам агрегатор заявлял, что это необходимо, чтобы гостиницы не могли указывать на сервисе более высокие цены, мотивируя постояльцев бронировать номера напрямую у объекта. Отельеры, в свою очередь, жаловались, что монополия Booking.com привела к завышению комиссии для гостиниц и увеличению стоимости услуг для конечных потребителей, поскольку она включала в себя еще и плату, которую отель обязан выплатить агрегатору. Аналогичные иски в ряде европейских стран компания проиграла еще в 2017–2018 гг. В России на Booking.com в итоге был наложен оборотный штраф в размере 1,3 млрд руб.