Booking.com оспорит штраф от ФАС на 1,3 млрд рублей в Верховном суде

Сам агрегатор заявлял, что это необходимо, чтобы гостиницы не могли указывать на сервисе более высокие цены, мотивируя постояльцев бронировать номера напрямую у объекта. Отельеры, в свою очередь, жаловались, что монополия Booking.com привела к завышению комиссии для гостиниц и увеличению стоимости услуг для конечных потребителей, поскольку она включала в себя еще и плату, которую отель обязан выплатить агрегатору. Аналогичные иски в ряде европейских стран компания проиграла еще в 2017–2018 гг. В России на Booking.com в итоге был наложен оборотный штраф в размере 1,3 млрд руб.