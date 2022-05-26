Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Booking.com оспорит штраф от ФАС на 1,3 млрд рублей в Верховном суде

Шансов на его отмену практически нет, считают юристы
Маргарита Соболь
Андрей Гордеев / Ведомости

Booking.com не оставляет попыток отменить оборотный штраф на 1,3 млрд руб., который наложила на компанию Федеральная антимонопольная служба (ФАС) за злоупотребление доминирующим положением. 11 мая «Букинг.ком Б.В.» подала жалобу в Верховный суд на решения нижестоящих инстанций, следует из картотеки арбитражных судов. Дата ее рассмотрения пока не назначена. Представитель сервиса на запрос «Ведомостей» не ответил

ФАС признала Booking.com виновной в нарушении антимонопольного законодательства в августе 2021 г. Служба по результатам проверок пришла к выводу, что компания, имея долю на рынке выше 80%, навязывала отелям ценовую политику, запрещая им продавать номера по стоимости ниже опубликованной на сайте платформы.

Сам агрегатор заявлял, что это необходимо, чтобы гостиницы не могли указывать на сервисе более высокие цены, мотивируя постояльцев бронировать номера напрямую у объекта. Отельеры, в свою очередь, жаловались, что монополия Booking.com привела к завышению комиссии для гостиниц и увеличению стоимости услуг для конечных потребителей, поскольку она включала в себя еще и плату, которую отель обязан выплатить агрегатору. Аналогичные иски в ряде европейских стран компания проиграла еще в 2017–2018 гг. В России на Booking.com в итоге был наложен оборотный штраф в размере 1,3 млрд руб.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных