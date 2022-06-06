В России в 2022 году выросло количество нелегальных таксистов

Количество официальных разрешений на работу такси в России в 2022 г. уменьшилось на 50 000, выяснили «Ведомости». Как следует из данных публичной автоматизированной информационной системы «Такси» (ПАИС; создана в 2018 г. по инициативе НКО «Международный евразийский форум «Такси»), на 1 июня 2022 г. в реестр внесено менее 410 000 лицензий, каждая из которых выдается на один автомобиль. Еще в декабре 2021 г. их было около 460 000.