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В России в 2022 году выросло количество нелегальных таксистов

Серый рынок такси растет из-за резко подорожавшего для них ОСАГО
Ксения Потаева
Водители такси – это высокорисковый сегмент / Евгений Разумный / Ведомости

Количество официальных разрешений на работу такси в России в 2022 г. уменьшилось на 50 000, выяснили «Ведомости». Как следует из данных публичной автоматизированной информационной системы «Такси» (ПАИС; создана в 2018 г. по инициативе НКО «Международный евразийский форум «Такси»), на 1 июня 2022 г. в реестр внесено менее 410 000 лицензий, каждая из которых выдается на один автомобиль. Еще в декабре 2021 г. их было около 460 000.

Но количество индивидуальных предпринимателей, занимающихся частным извозом, осталось примерно таким же, утверждает руководитель центра компетенций «Международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус. Он добавил, что после начала пандемии коронавируса в 2020 г. государство разрешило продлевать лицензии и другие виды разрешительных документов на перевозки в такси автоматически на 12 месяцев, а их получение или переоформление проходит по упрощенной схеме. «Но таксисты отзывают имеющиеся лицензии и перевозят пассажиров, не имея соответствующих разрешений», – сказал Швагерус «Ведомостям».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных