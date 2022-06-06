В России в 2022 году выросло количество нелегальных таксистов

В России в 2022 году выросло количество нелегальных таксистовСерый рынок такси растет из-за резко подорожавшего для них ОСАГО
Количество официальных разрешений на работу такси в России в 2022 г. уменьшилось на 50 000, выяснили «Ведомости». Как следует из данных публичной автоматизированной информационной системы «Такси» (ПАИС; создана в 2018 г. по инициативе НКО «Международный евразийский форум «Такси»), на 1 июня 2022 г. в реестр внесено менее 410 000 лицензий, каждая из которых выдается на один автомобиль. Еще в декабре 2021 г. их было около 460 000.
Но количество индивидуальных предпринимателей, занимающихся частным извозом, осталось примерно таким же, утверждает руководитель центра компетенций «Международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус. Он добавил, что после начала пандемии коронавируса в 2020 г. государство разрешило продлевать лицензии и другие виды разрешительных документов на перевозки в такси автоматически на 12 месяцев, а их получение или переоформление проходит по упрощенной схеме. «Но таксисты отзывают имеющиеся лицензии и перевозят пассажиров, не имея соответствующих разрешений», – сказал Швагерус «Ведомостям».