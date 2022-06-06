Железнодорожные перевозки российского угля на экспорт упали на 8%

Отправка угля на экспорт по железной дороге снизилась в РФ за пять месяцев 2022 г. почти на 8%, передал «Интерфакс» 6 июня со ссылкой на источник, знакомый с официальной статистикой. Было перевезено по сети РЖД 82,9 млн т угля. Из них поставки на экспорт через морские порты в январе – мае составили около 74 млн т (-3% к январю – маю 2021 г.), через погранпереходы – 8,8 млн т (-35%).