Железнодорожные перевозки российского угля на экспорт упали на 8%Но высокие цены на рынке позволяют компаниям сохранять выручку
Отправка угля на экспорт по железной дороге снизилась в РФ за пять месяцев 2022 г. почти на 8%, передал «Интерфакс» 6 июня со ссылкой на источник, знакомый с официальной статистикой. Было перевезено по сети РЖД 82,9 млн т угля. Из них поставки на экспорт через морские порты в январе – мае составили около 74 млн т (-3% к январю – маю 2021 г.), через погранпереходы – 8,8 млн т (-35%).
Внутренние перевозки угля по железной дороге составили 66,8 млн т (+2%). При этом поставки импортного угля, ввезенного по железной дороге в РФ, выросли за пять месяцев на 6%, до 9,8 млн т, а его транзит вырос на 27% до 4,6 млн т. Суммарные перевозки угля по сети РЖД снизились на 2,6%, до 164,1 млн т.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам