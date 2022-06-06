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Железнодорожные перевозки российского угля на экспорт упали на 8%

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Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости

Отправка угля на экспорт по железной дороге снизилась в РФ за пять месяцев 2022 г. почти на 8%, передал «Интерфакс» 6 июня со ссылкой на источник, знакомый с официальной статистикой. Было перевезено по сети РЖД 82,9 млн т угля. Из них поставки на экспорт через морские порты в январе – мае составили около 74 млн т (-3% к январю – маю 2021 г.), через погранпереходы – 8,8 млн т (-35%).

Внутренние перевозки угля по железной дороге составили 66,8 млн т (+2%). При этом поставки импортного угля, ввезенного по железной дороге в РФ, выросли за пять месяцев на 6%, до 9,8 млн т, а его транзит вырос на 27% до 4,6 млн т. Суммарные перевозки угля по сети РЖД снизились на 2,6%, до 164,1 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных