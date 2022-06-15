В Генпрокуратуру пожаловались на законопроект Минсельхоза о рыболовных квотах

Малые рыбопромысловые предприятия, на которые приходится значительная доля в добыче морских биоресурсов, опасались потерять свои квоты и еще в январе 2022 г. предупреждали Федерацию независимых профсоюзов о рисках уничтожения малого и среднего бизнеса / Лев Федосеев / ТАСС