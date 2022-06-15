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В Генпрокуратуру пожаловались на законопроект Минсельхоза о рыболовных квотах

Новый механизм монополизирует рынок и разорит малые предприятия, считают рыбопромышленники
Ксения Потаева
Малые рыбопромысловые предприятия, на которые приходится значительная доля в добыче морских биоресурсов, опасались потерять свои квоты и еще в январе 2022 г. предупреждали Федерацию независимых профсоюзов о рисках уничтожения малого и среднего бизнеса / Лев Федосеев / ТАСС

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока (КС РАДВ) пожаловался в Генпрокуратуру на разработанный Минсельхозом законопроект, устанавливающий условия второго этапа строительства рыболовецких и краболовных судов по программе «квот под киль». «Ведомости» ознакомились с письмом, его отправку подтвердили члены ассоциации.

КС РАДВ представляет глав отраслевых союзов Камчатки, Магадана, Сахалина, Приморья и других регионов. Доля рынка предприятий – членов ассоциаций, входящих в КС РАДВ, по оценке источника «Ведомостей» в рыбопромысловой компании, может достигать 60%. Другой собеседник в отраслевой компании оценил эту долю «не менее чем в 50%».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных