В Генпрокуратуру пожаловались на законопроект Минсельхоза о рыболовных квотах

В Генпрокуратуру пожаловались на законопроект Минсельхоза о рыболовных квотахНовый механизм монополизирует рынок и разорит малые предприятия, считают рыбопромышленники
Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока (КС РАДВ) пожаловался в Генпрокуратуру на разработанный Минсельхозом законопроект, устанавливающий условия второго этапа строительства рыболовецких и краболовных судов по программе «квот под киль». «Ведомости» ознакомились с письмом, его отправку подтвердили члены ассоциации.
КС РАДВ представляет глав отраслевых союзов Камчатки, Магадана, Сахалина, Приморья и других регионов. Доля рынка предприятий – членов ассоциаций, входящих в КС РАДВ, по оценке источника «Ведомостей» в рыбопромысловой компании, может достигать 60%. Другой собеседник в отраслевой компании оценил эту долю «не менее чем в 50%».
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