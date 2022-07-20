«Газпром» и иранская NIOC договорились о сотрудничестве в нефтегазовой сфере

«Газпром» и иранская NIOC договорились о сотрудничестве в нефтегазовой сфереОбъем инвестиций, по иранским оценкам, может достичь $40 млрд
«Газпром» и National Iranian Oil Company (NIOC) 19 июля подписали меморандум о взаимопонимании (MoU) по стратегическому сотрудничеству в нефтегазовой сфере, сообщила российская монополия. Его подписали зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов и исполнительный директор NIOC Мохсен Ходжастемехр.
19 июля президент России Владимир Путин находился с официальным визитом в Тегеране, в ходе которого были запланированы встречи с главами Ирана и Турции по урегулированию вопросов безопасности и развитию международного сотрудничества.
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