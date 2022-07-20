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«Газпром» и иранская NIOC договорились о сотрудничестве в нефтегазовой сфере

Объем инвестиций, по иранским оценкам, может достичь $40 млрд
Николай Николаев
Меморандум предполагает анализ возможностей взаимодействия в разработке нефтяных и нефтегазовых месторождений Ирана / Ali Mohammadi / Bloomberg via Getty Images

«Газпром» и National Iranian Oil Company (NIOC) 19 июля подписали меморандум о взаимопонимании (MoU) по стратегическому сотрудничеству в нефтегазовой сфере, сообщила российская монополия. Его подписали зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов и исполнительный директор NIOC Мохсен Ходжастемехр.

19 июля президент России Владимир Путин находился с официальным визитом в Тегеране, в ходе которого были запланированы встречи с главами Ирана и Турции по урегулированию вопросов безопасности и развитию международного сотрудничества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных