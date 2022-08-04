ОПЕК+ ввела дополнительную квоту на добычу нефти на сентябрь

ОПЕК+ ввела дополнительную квоту на добычу нефти на сентябрьНо даже планируемый скромный рост добычи нефти будет трудно обеспечить
Участники соглашения ОПЕК+ (члены Организации стран – экспортеров нефти и ряд нефтедобывающих стран, не входящих в нее, в том числе Россия) повысят квоту на добычу нефти в сентябре на 100 000 барр./сутки, говорится в решении по результатам встречи министров этих стран, прошедшей 3 августа. Уточняется, что Россия и Саудовская Аравия смогут увеличить добычу нефти в сентябре на 26 000 барр./сутки каждая. То есть на эти две страны должно прийтись более половины предполагаемого роста добычи.
Сентябрьское повышение на 100 000 барр./сутки – это внеплановый рост. В начале июня 2022 г. страны ОПЕК+ перераспределили квоты по постепенному увеличению добычи нефти. Согласно этой корректировке, в июле и августе производство нефти должно было расти на 648 000 барр./сутки каждый месяц. До этого предполагалось, что добыча будет наращиваться с мая по сентябрь ежемесячно на 432 000 барр./сутки. Но в июне ОПЕК+ размазала сентябрьскую квоту на два последних месяца лета. Таким образом, без новых корректировок добычные квоты в сентябре не повысились бы, но теперь ОПЕК+ разрешила себе произвести дополнительный объем нефти.