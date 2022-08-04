ОПЕК+ ввела дополнительную квоту на добычу нефти на сентябрь

Сентябрьское повышение на 100 000 барр./сутки – это внеплановый рост. В начале июня 2022 г. страны ОПЕК+ перераспределили квоты по постепенному увеличению добычи нефти. Согласно этой корректировке, в июле и августе производство нефти должно было расти на 648 000 барр./сутки каждый месяц. До этого предполагалось, что добыча будет наращиваться с мая по сентябрь ежемесячно на 432 000 барр./сутки. Но в июне ОПЕК+ размазала сентябрьскую квоту на два последних месяца лета. Таким образом, без новых корректировок добычные квоты в сентябре не повысились бы, но теперь ОПЕК+ разрешила себе произвести дополнительный объем нефти.