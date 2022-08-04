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Санкции помогли нарастить экспорт российских полимеров в ЕС

Но с июля химикам приходится переориентировать поставки на другие рынки
Николай Николаев Матвей Катков
Запсибнефтехим

Поставки российского полиэтилена в ЕС за шесть месяцев 2022 г. выросли к показателям первого полугодия прошлого года на 63% до 136 000 т, полипропилена – на 43% до 196 000 т, следует из данных Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП ГПБ). Кроме того, вырос экспорт в Турцию: полиэтилена – на 68% до 82 000 т, полипропилена – на 1% до 93 000 т.

Поставки в Китай и Индию, по данным ЦЭП ГПБ, напротив, сильно просели. Экспорт в КНР полиэтилена и полипропилена снизился на 48 и 32% до 155 000 и 12 000 т соответственно. Отгрузки полипропилена в Индию просели за полгода на 79% и составили лишь 1000 т, но полиэтилена Россия поставила туда почти вдвое больше, чем за тот же период 2021 г., – 2000 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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