Санкции помогли нарастить экспорт российских полимеров в ЕС

Поставки в Китай и Индию, по данным ЦЭП ГПБ, напротив, сильно просели. Экспорт в КНР полиэтилена и полипропилена снизился на 48 и 32% до 155 000 и 12 000 т соответственно. Отгрузки полипропилена в Индию просели за полгода на 79% и составили лишь 1000 т, но полиэтилена Россия поставила туда почти вдвое больше, чем за тот же период 2021 г., – 2000 т.