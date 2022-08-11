ФАС фиксирует резкое снижение ставок на аренду грузовых вагонов

ФАС фиксирует резкое снижение ставок на аренду грузовых вагоновЭксперты связали это с профицитом парка и снижением грузоперевозок
Ставки предоставления вагонов на перевозку грузов с начала 2022 г. снижаются, в отдельных случаях ниже 1000 руб. за вагон в сутки, сообщил «Ведомостям» представитель ФАС. По данным мониторинга службы, в самом массовом сегменте – полувагонов с января по август цена аренды упала на 28%, достигнув 31 коп. на тонно-километр (ткм), и продолжает снижаться, добавил он. «Отдельные грузоотправители снизили ставки на спотовом рынке в 2 раза, и в отдельных случаях она опустилась ниже 1000 руб. за вагон в сутки», – говорит собеседник.
По данным ежемесячного исследования «Ставки и грузовые вагоны» журнала «РЖД-партнер», диапазон ставок аренды на полувагоны в июне составлял от 1000 до 2000 руб./сутки, что на 23% меньше, чем в мае 2022 г., на 40-футовые фитинговые платформы для перевозки контейнеров – 1000–1300 руб. (-15%), на 60-футовые платформы – 900–1400 руб. (-17%), 80-футовые – 1300–1600 руб. (-13%). Ставки аренды хопперов-зерновозов не изменились – 1200–1500 руб./сутки.