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ФАС фиксирует резкое снижение ставок на аренду грузовых вагонов

Эксперты связали это с профицитом парка и снижением грузоперевозок
Ксения Потаева
В России все больше не востребованных для перевозок вагонов  / Виталий Аньков / РИА Новости

Ставки предоставления вагонов на перевозку грузов с начала 2022 г. снижаются, в отдельных случаях ниже 1000 руб. за вагон в сутки, сообщил «Ведомостям» представитель ФАС. По данным мониторинга службы, в самом массовом сегменте – полувагонов с января по август цена аренды упала на 28%, достигнув 31 коп. на тонно-километр (ткм), и продолжает снижаться, добавил он. «Отдельные грузоотправители снизили ставки на спотовом рынке в 2 раза, и в отдельных случаях она опустилась ниже 1000 руб. за вагон в сутки», – говорит собеседник.

По данным ежемесячного исследования «Ставки и грузовые вагоны» журнала «РЖД-партнер», диапазон ставок аренды на полувагоны в июне составлял от 1000 до 2000 руб./сутки, что на 23% меньше, чем в мае 2022 г., на 40-футовые фитинговые платформы для перевозки контейнеров – 1000–1300 руб. (-15%), на 60-футовые платформы – 900–1400 руб. (-17%), 80-футовые – 1300–1600 руб. (-13%). Ставки аренды хопперов-зерновозов не изменились – 1200–1500 руб./сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных