ФАС фиксирует резкое снижение ставок на аренду грузовых вагонов

Ставки предоставления вагонов на перевозку грузов с начала 2022 г. снижаются, в отдельных случаях ниже 1000 руб. за вагон в сутки, сообщил «Ведомостям» представитель ФАС. По данным мониторинга службы, в самом массовом сегменте – полувагонов с января по август цена аренды упала на 28%, достигнув 31 коп. на тонно-километр (ткм), и продолжает снижаться, добавил он. «Отдельные грузоотправители снизили ставки на спотовом рынке в 2 раза, и в отдельных случаях она опустилась ниже 1000 руб. за вагон в сутки», – говорит собеседник.