«Интеррос» продаст фармкомпанию «Петровакс» ее менеджменту и фирме VB Partners

«Интеррос» продаст фармкомпанию «Петровакс» ее менеджменту и фирме VB PartnersЕе стоимость оценивается в 9–11 млрд рублей, но сделка может пройти с дисконтом
«Интеррос» Владимира Потанина продает 100% фармацевтической компании «Петровакс», говорится в сообщении сторон. Ее покупателем станет президент последней Михаил Цыферов и инвестгруппа VB Partners, одним из учредителей которой является финансист Рубен Варданян.
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