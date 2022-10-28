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«Яндекс» нашел 10 000 новых машин для такси

Таксопарки смогут выкупить их до конца года при посредничестве агрегатора
Денис Ильюшенков
«Яндекс» обычно обращается к автоконцернам и договаривается о квотах на закупку машин, которые затем выкупают лизинговые компании / Максим Стулов / Ведомости

«Яндекс.Такси» договорилось с автопроизводителями о квотах, гарантирующих выделение машин для поставок таксопаркам. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в компании и подтвердил человек, близкий к агрегатору. По этим квотам таксопарки – партнеры сервиса смогут купить до 10 000 машин в этом году.

Для сравнения: в предыдущие годы средняя потребность в автомобилях партнеров «Яндекс.Такси» составляла 40 000–50 000 новых машин ежегодно. Компания продолжит переговоры о квотах с автопроизводителями, чтобы вернуться к этому уровню пополнения парка в следующем году, полагает источник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных