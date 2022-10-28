«Яндекс» нашел 10 000 новых машин для такси

«Яндекс.Такси» договорилось с автопроизводителями о квотах, гарантирующих выделение машин для поставок таксопаркам. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в компании и подтвердил человек, близкий к агрегатору. По этим квотам таксопарки – партнеры сервиса смогут купить до 10 000 машин в этом году.