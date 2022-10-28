«Яндекс» нашел 10 000 новых машин для такси

«Яндекс» нашел 10 000 новых машин для таксиТаксопарки смогут выкупить их до конца года при посредничестве агрегатора
«Яндекс.Такси» договорилось с автопроизводителями о квотах, гарантирующих выделение машин для поставок таксопаркам. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в компании и подтвердил человек, близкий к агрегатору. По этим квотам таксопарки – партнеры сервиса смогут купить до 10 000 машин в этом году.
Для сравнения: в предыдущие годы средняя потребность в автомобилях партнеров «Яндекс.Такси» составляла 40 000–50 000 новых машин ежегодно. Компания продолжит переговоры о квотах с автопроизводителями, чтобы вернуться к этому уровню пополнения парка в следующем году, полагает источник.
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