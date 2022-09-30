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Электромобили Evolute могут появиться в «Яндекс.Такси»

Но эксплуатировать их в условиях нехватки зарядок будет сложно
Денис Ильюшенков
Evolute 28 сентября запустил крупноузловое производство своего первого электромобиля – седана I-Pro на заводе в технопарке «Рождество» Липецкой области / Evolute

Производитель электромобилей Evolute – липецкий «Моторинвест» ведет переговоры с «Яндекс.Такси» о поставках в 2023 г. автомобилей на электротяге для таксопарков – партнеров агрегатора. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с планами «Моторинвеста», и подтвердил человек, близкий к «Яндекс.Такси». Речь идет в первую очередь о седане Evolute I-Pro, пояснил один из собеседников. Инициатором переговоров был «Яндекс», рассказывает источник. «Сейчас ведутся переговоры по возможной квоте и ценам. Агрегатор заинтересован в решении этого вопроса в ближайшее время», – отмечает он.

«Яндекс» обычно обращается к автоконцернам и договаривается о закупках машин, которые по факту затем выкупает лизинговая компания, объясняет руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» (МЕФТ) Станислав Швагерус. Лизинговая компания покупает согласованное количество автомобилей со скидкой за размер партии, после чего предлагает машины вместе с «Яндекс.Такси» партнерам агрегатора. Такая схема выгодна всем участникам цепочки, поясняет Швагерус.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных