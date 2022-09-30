Электромобили Evolute могут появиться в «Яндекс.Такси»

Производитель электромобилей Evolute – липецкий «Моторинвест» ведет переговоры с «Яндекс.Такси» о поставках в 2023 г. автомобилей на электротяге для таксопарков – партнеров агрегатора. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с планами «Моторинвеста», и подтвердил человек, близкий к «Яндекс.Такси». Речь идет в первую очередь о седане Evolute I-Pro, пояснил один из собеседников. Инициатором переговоров был «Яндекс», рассказывает источник. «Сейчас ведутся переговоры по возможной квоте и ценам. Агрегатор заинтересован в решении этого вопроса в ближайшее время», – отмечает он.