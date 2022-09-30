Электромобили Evolute могут появиться в «Яндекс.Такси»Но эксплуатировать их в условиях нехватки зарядок будет сложно
Производитель электромобилей Evolute – липецкий «Моторинвест» ведет переговоры с «Яндекс.Такси» о поставках в 2023 г. автомобилей на электротяге для таксопарков – партнеров агрегатора. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с планами «Моторинвеста», и подтвердил человек, близкий к «Яндекс.Такси». Речь идет в первую очередь о седане Evolute I-Pro, пояснил один из собеседников. Инициатором переговоров был «Яндекс», рассказывает источник. «Сейчас ведутся переговоры по возможной квоте и ценам. Агрегатор заинтересован в решении этого вопроса в ближайшее время», – отмечает он.
«Яндекс» обычно обращается к автоконцернам и договаривается о закупках машин, которые по факту затем выкупает лизинговая компания, объясняет руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» (МЕФТ) Станислав Швагерус. Лизинговая компания покупает согласованное количество автомобилей со скидкой за размер партии, после чего предлагает машины вместе с «Яндекс.Такси» партнерам агрегатора. Такая схема выгодна всем участникам цепочки, поясняет Швагерус.