Стартап «Электромобили мэнуфэкчуринг рус» начал второй раунд привлечения инвестиций

Стартап «Электромобили мэнуфэкчуринг рус» начал второй раунд привлечения инвестицийПотребности в инвестициях компании составляют 4 млрд рублей
Стартап «Электромобили мэнуфэкчуринг рус», который делает электрический промтоварный фургон на базе УАЗ «Профи», планирует второй раунд инвестиций. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к участникам переговоров. Среди возможных вариантов – как вхождение в капитал, так и предоставление кредитного плеча. В случае вхождения в капитал «Электромобили мануфэкчуринг рус» инвестор может получить порядка 10–15% компании, знает один из собеседников.
Среди возможных претендентов – одна из бывших структур ВТБ, сказали два собеседника. Но есть и иные потенциальные инвесторы, а также возможность получить льготный заем в Фонде развития промышленности, подчеркивает один из них. Представитель «Электромобилей» от комментариев отказался. Представитель ВТБ сказал, что сам банк не рассматривает инвестиции или финансирование стартапа «Электромобили мэнуфэкчуринг рус». Деятельность бывших структур ВТБ он комментировать отказался. «Ведомости» направили вопросы в Минпромторг РФ.