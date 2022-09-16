Стартап «Электромобили мэнуфэкчуринг рус» начал второй раунд привлечения инвестиций

Среди возможных претендентов – одна из бывших структур ВТБ, сказали два собеседника. Но есть и иные потенциальные инвесторы, а также возможность получить льготный заем в Фонде развития промышленности, подчеркивает один из них. Представитель «Электромобилей» от комментариев отказался. Представитель ВТБ сказал, что сам банк не рассматривает инвестиции или финансирование стартапа «Электромобили мэнуфэкчуринг рус». Деятельность бывших структур ВТБ он комментировать отказался. «Ведомости» направили вопросы в Минпромторг РФ.