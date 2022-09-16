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Стартап «Электромобили мэнуфэкчуринг рус» начал второй раунд привлечения инвестиций

Потребности в инвестициях компании составляют 4 млрд рублей
Денис Ильюшенков
«Электромобили мэнуфэкчуринг рус» наравне с липецким «Моторинвестом» были единственными компаниями, кто подал заявки и подписал СПИКи с правительством и регионами на разработку и внедрение в производство электромобилей / Максим Стулов / Ведомости

Стартап «Электромобили мэнуфэкчуринг рус», который делает электрический промтоварный фургон на базе УАЗ «Профи», планирует второй раунд инвестиций. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к участникам переговоров. Среди возможных вариантов – как вхождение в капитал, так и предоставление кредитного плеча. В случае вхождения в капитал «Электромобили мануфэкчуринг рус» инвестор может получить порядка 10–15% компании, знает один из собеседников.

Среди возможных претендентов – одна из бывших структур ВТБ, сказали два собеседника. Но есть и иные потенциальные инвесторы, а также возможность получить льготный заем в Фонде развития промышленности, подчеркивает один из них. Представитель «Электромобилей» от комментариев отказался. Представитель ВТБ сказал, что сам банк не рассматривает инвестиции или финансирование стартапа «Электромобили мэнуфэкчуринг рус». Деятельность бывших структур ВТБ он комментировать отказался. «Ведомости» направили вопросы в Минпромторг РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных