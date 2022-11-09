Нефтяники переориентировали дизель на внутренний рынок

Отгрузки дизельного топлива наиболее популярного экокласса К5 (аналог «Евро-5») на внутренний рынок России за 10 месяцев 2022 г. выросли на 30% к тому же периоду 2021 г. и составили 41,6 млн т. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Минэнерго. Отгрузки бензина К5 в январе – октябре увеличились лишь на 5% год к году до 31,8 млн т. Производство дизеля в январе – сентябре, как следует из данных Росстата (последние доступные), выросло всего на 5,4% до 62,5 млн т.