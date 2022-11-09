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Нефтяники переориентировали дизель на внутренний рынок

Ограничения по экспорту нивелировал рост спроса внутри страны
Дарья Савенкова
Павел Лисицын / РИА Новости

Отгрузки дизельного топлива наиболее популярного экокласса К5 (аналог «Евро-5») на внутренний рынок России за 10 месяцев 2022 г. выросли на 30% к тому же периоду 2021 г. и составили 41,6 млн т. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Минэнерго. Отгрузки бензина К5 в январе – октябре увеличились лишь на 5% год к году до 31,8 млн т. Производство дизеля в январе – сентябре, как следует из данных Росстата (последние доступные), выросло всего на 5,4% до 62,5 млн т.

Представитель Минэнерго не смог уточнить причины резкого роста отгрузок дизеля на внутренний рынок, отметив лишь, что «предложение топлива полностью обеспечивает спрос».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных